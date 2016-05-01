Обезлюдніли на свято вулиці містечка

АВТОР · Травень 1, 2016Переглядів 403

Сьогодні вранці Радивилів справляв дивне враження. По тому, як численні групи людей після церковних великодніх богослужінь і освячення пасок розійшлися по домівках. Зовсім розвиднілося, лише вдалині більш-менш висотні будівлі огортав сивуватий туман, а на вулицях – ані душі. Наче й не було тут нещодавно вельми велелюдно. Хоча взагалі-то все логічно: головний тривалий піст у християнських конфесіях завершився, а освячення пасок, крашанок і писанок, м’яса провіщають початок споживання «скоромного» –  народ масово  взявся розговлятися за пасхальною трапезою.

У давні часи після розговіння молодь, як правило, йшла на вигін до церкви, де розпочиналися великодні забави — веснянки, а також гагілки або гаївки, звучали відповідні пісні.

Фотознімки з ранкового Радивилова, зроблені 1 травня 2016 року, дивіться тут: http://photo.i.ua/user/5086/471345/?p=0&r=2599810

Радивилів уранці

Фото Володимира Ящука.

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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1 Response

  1. Обезлюднів Радивилів у передчутті великого свята | РАДИВИЛІВ.info
    Січень 6, 2017

    […] Таке незвичне місто мені випало фотографувати в пасхальний ранок, коли люди щойно розійшлися після ц… І ось тепер у Святвечір, напередодні Різдва […]

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