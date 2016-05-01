Обезлюдніли на свято вулиці містечка

Сьогодні вранці Радивилів справляв дивне враження. По тому, як численні групи людей після церковних великодніх богослужінь і освячення пасок розійшлися по домівках. Зовсім розвиднілося, лише вдалині більш-менш висотні будівлі огортав сивуватий туман, а на вулицях – ані душі. Наче й не було тут нещодавно вельми велелюдно. Хоча взагалі-то все логічно: головний тривалий піст у християнських конфесіях завершився, а освячення пасок, крашанок і писанок, м’яса провіщають початок споживання «скоромного» – народ масово взявся розговлятися за пасхальною трапезою.

У давні часи після розговіння молодь, як правило, йшла на вигін до церкви, де розпочиналися великодні забави — веснянки, а також гагілки або гаївки, звучали відповідні пісні.

Фотознімки з ранкового Радивилова, зроблені 1 травня 2016 року, дивіться тут: http://photo.i.ua/user/5086/471345/?p=0&r=2599810

Фото Володимира Ящука.