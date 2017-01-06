Обезлюднів Радивилів у передчутті великого свята

Коли повсякчас ідемо містом, ми його майже не помічаємо, сприймаємо все напівсвідомо, навіть дорогу під ногами відчуваємо за певними відстеженими трафаретами, – де вибоїна, де можна посковзнутися… Бо насамперед увагу привертають знайомі, з якими годиться привітатися, можливо, навіть нашвидку перекинутися кількома не надто значущими словами, на переходах слід бути уважними до транспорту…

І лише, мабуть, двічі на рік Радивилів здатний постати перед нашим зором, так би мовити в усій повноті, на коротких час залишившись майже безлюдним на вулицях. Таке незвичне місто мені випало фотографувати в пасхальний ранок, коли люди щойно розійшлися після церковних богослужінь по домівках. І ось тепер у Святвечір, напередодні Різдва Христового, довелося вдруге фотографувати обезлюднілі вулиці – в такі вечори не працюють кафе і бари, люди розходяться по домівках і, виголосивши молитву, сідають за святкову вечерю. На щойно опубліковані мої знімки у Фейсбуці про обезлюднілий Радивилів першим відгукнувся київський журналіст Костянтин Андріюк: « І це ж прекрасно!!! Гордість за земляків!!! Сімейні та релігійні цінності – понад усе!!!!!!» А хтось справедливо додав, що на вулиці – 20-градусний мороз, що теж слід взяти до уваги.

Пропоную і вам переглянути ці знімки за посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/485992/?p=0&r=1939140