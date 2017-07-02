2 липня в Радивилові на центральній площі Незалежності пройшли обласні відбіркові змагання на чемпіонат України за програмою «Street workout».
«Street workout» (укр. «вуличне тренування») — це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських об’єктах, таких, як шкільні двори, парки, спортивні майданчики в міській забудові. Включає тренування на турніку, брусах, яке відбувається на свіжому повітрі. Основним заняттям на перекладині є підтягування. Для таких тренувань у Радивилові спортсмени використовують відповідно обладнані майданчики в парку імені Т.Шевченка і біля центру молоді.
Радивилівській команді в період підготовки до до нинішніх змагань був присвячений відеоролик, розміщений у Фейсбуці:
Здорове тіло – продукт здорового глузду. І навпаки. Здорові та розумні люди – успішна країна. А країну формують регіони)Це – команда Street Boys з нашого рідного містечка Радивилів на Рівенщині. Цьогоріч вони вперше братимуть участь у обласному відборі на Чемпіонат України зі Street Workout. Тішимось, підтримуємо і запрошуємо побачити це наживо: https://goo.gl/jsFuxZP.S. І так, щоб виглядати як “рятівники Малібу”, зовсім не потрібно чекати доки з'являться кошти на дорогі спортзали/кросівки/красиву пляшечку для води. Турніки та бруси в загальнодоступних парках, міських забудовах чи шкільних дворах – все, що вам насправді потрібно.Просто навчіться бачити звичні речі інакше ;)____________Виробництво Видиво#StreetWorkOut #Радивилів
Опубліковано Видиво 9 червня 2017 р.