2 липня в Радивилові на центральній площі Незалежності пройшли обласні відбіркові змагання на чемпіонат України за програмою «Street workout».

«Street workout» (укр. «вуличне тренування») — це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських об’єктах, таких, як шкільні двори, парки, спортивні майданчики в міській забудові. Включає тренування на турніку, брусах, яке відбувається на свіжому повітрі. Основним заняттям на перекладині є підтягування. Для таких тренувань у Радивилові спортсмени використовують відповідно обладнані майданчики в парку імені Т.Шевченка і біля центру молоді.

Радивилівській команді в період підготовки до до нинішніх змагань був присвячений відеоролик, розміщений у Фейсбуці: