Обласний фестиваль у Бродівському замку

Завтра, 30 липня, в Бродівському замку, за 8 км від Радивилова, відбудеться черговий Львівський обласний фестиваль народних ремесел «Народні умільці». Відкриття фестивалю – о 15 год.

П ередбачені вітання представників влади та гостей свята, представлення народних ремесел, екскурсії історичними місцями старовинного міста Броди. У концертній програмі виступлять пледставники міст і сільських громад. До речі, торік тут виступали й радивилівські самодіяльні артисти, представляли свої вишукані роботи майстри «Центру дослідження і відродження Волині» (Радивилів). Діятимуть дитячі атракціони, передбачені різноманітні розваги, кінні прогулянки, діятиме мережа торговельних закладів. О 19 год. розпочнеться святкова дискотека.

Фоторепортаж із минулорічного фестивалю в Бродах дивіться за посиланням:

http://www.radyvyliv.info/festival-narodnix-umilciv-u-starovinnomu-zamku.html