Обласний фестиваль зовсім не справляв враження…

АВТОР · Липень 31, 2017Переглядів 38

30 липня на території Бродівського замку відбувся черговий обласний фестиваль народних ремесел Львівщини «Народні умільці».

Були розгорнуті виставки робіт народних умільців прикладного мистецтва. У концертній програмі виступали пледставники Бродів і сільських громад. Діяли дитячі атракціони, були кінні прогулянки і прогулянки на по-старовинному облаштованій кареті, діяла мережа торговельних закладів. На фестивалі побували й радивилівці. На жаль, порівняно з минулорм роком, цей захід викликав помітно менший інтерес. Судячи з усього, до нього було й мало інтересу з боку обласних чиновників сфери культури.

Фоторепортаж зі свята, який підготували Владислав МЕЛИХ і Володимир ЯЩУК, можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8613838/498522/

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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