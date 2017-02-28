Об’єднані громади шукають «зістикування»

У 2017 році з держбюджету для об’єднаних громад Рівненської області передбачено виділити 69 мільйонів гривень. Ці, так звані «підйомні», розподілять між 18 ОТГ, що вже створені, серед них три – на Радивилівщині. Ці кошти громади зможуть використати на інфраструктурні проекти – ремонт доріг, шкіл, освітлення, закупівлю транспорту.

«Єдиною умовою отримання цієї субвенції – наявність у громади стратегічного Плану розвитку громади. Загалом держава гарантує упродовж п’яти років активно підтримувати об’єднані громади», – розповів директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Костянтин Мокляк.

Разом з тим об’єднані громади закликали і самостійно працювати у пошуку коштів та подавати заявки на Державний фонд регіонального розвитку та до участі у грантових проектах. Тим більше, що в ОТГ є можливість вводити посади проектних менеджерів.

Поки що 3 громади – Козинська, Радивилівська та Мирогощанська вже готують проекти на конкурс у масштабному грантовому проекті «SIDA» із побудови центрів надання адміністративно-побутових послуг (ЦНАП).

Водночас керівникам ОТГ порадили не квапитися із формуванням штату, адже від уміло підібраної команди залежить половина успіху розвитку громади.

Під час засідання «децентралізаційної» платформи голів ОТГ ознайомили із новинками законодавства, завядки яким перед громадами відкрилися нові можливості.

Це, зокрема, законопроект №4772, який спрощує утворення громад шляхом дооб’єднання. Статус старост чітко визначено Законом № 4110. Прийнято проект Закону України №2489, який дасть можливість залучати компетентних осіб до роботи в органах місцевого самоврядування і які обиратимуться на конкурсі та отримуватимуть гідну оплату праці. Це логічне продовження реформування державної служби.

На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект щодо об’єднання громад, розташованих на територіях суміжних районів (така проблема залишається з Пляшевською сільрадою Радивилівського району, яка хоче влитися до складу Демидівської ОТГ).

Це, на переконання керівництва ОДА, наступний важливий крок у проведенні реформи децентралізації.

«Рівненська ОДА та облрада готові й далі допомагати. Ми союзники об’єднаних громад, – звернувся до голів ОТГ Ігор Тимошенко. – Перспективним Планом передбачено створення 61 громади. Проте це не є догмою і ми готові План переглянути і піти на зустріч громадам. Але кроки мають бути виваженими – громади мають бути спроможними».

Нагадаємо, на Рівненщині вже створено 20 таких громад, тобто третина від передбачених затвердженим перспективним планом (61 об’єднана громада замість 365 сільських, селищних та міських рад. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА. Фото: “ВИДИВО”.