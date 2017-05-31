Об’єднані територіальні громади активізують роботу

1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, у Радивилові на майдані Незалежності відбудеться розважально-пізнавальне свято «Територія дитинства». Початок о 10 годині. Про це повідомляє відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

У селі Козин, адміністративному центрі ОТГ, відбувся тренінг “Участь суспільства в прийняті рішень у громадах”. Тренінг організувала та провела Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України. Серед спікерів були присутні: Лідія Євтушенко – представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Артур Гросман – представник Фонду міжнародної солідарності та Міністерства закордонних справ республіка Польща, Костянтин Плоский та Ірина Стасюк – представники Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ та Наталія Ключник – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України”. Цей треніг став пілотним у серії тренінгів на таку тематику. На офіційне відкриття заходу завітав голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик.

У Крупецькій ОТГ Радивилівського району розпочалися роботи щодо відкриття центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Голова громади Віталій Мошкун переконаний: такого центру люди потребують, адже значно простіше буде отримати всі необхідні послуги та документи. Це також дасть додаткові надходження до місцевого бюджету. Аби допомогти громаді спланувати важливі питання та попрацювати над проблемами, Крупець відвідали консультанти з питань реформи децентралізації Проекту ПУЛЬС РРВ АМУ Василь Курилас і Людмила Кушнер.

За результатами Всеукраїнського етапу транскордонного конкурсу для шкіл “Збережемо культурну спадщину разом!” (для Білорусі та України) Радивилівський НВК «Школа №1 – гімназія» з командою «Ми – радивилівці» потрапив до числа тих, що набрали найбільшу кількість балів і запрошені на фінал конкурсу, що відбудеться в рамках Європейського дня співпраці у Білорусі 19 -21 вересня 2017 року, інформує сайт Радивилівської ОТГ.

У Радивилівському історичному музеї відбувся урок пам’яті “Винищення єврейського населення в Рівненській області та Радивилівському районі”. Учні та викладачі Радивилівського професійного ліцею ознайомилися з виставкою з цієї теми. Про складні сторінки історії Радивилова і нашого краю розповідав учитель історії Ю.Г.Арламовський.

Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, з метою забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах Радивилівської об’єднаної територіальної громади виконком Радивилівської міської ради вирішив тимчасово призупинити діяльність Радивилівського, Дружбівського, Перенятинського, Підзамчівського, Копанівського та Немирівського дошкільних навчальних закладів з 12 червня по 12 липня 2017 року включно.

Використані фото творчої групи “ВИДИВО”.