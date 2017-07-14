Одна з найуспішніших реформ держави

У Рівненській області вже створено 23 об’єднані територіальні громади (ОТГ), у 19 з них обрали голів та депутатів, ще чотири чекають своїх перших виборів. Серед громад – Радивилівська, Крупецька та Козинська (Радивилівського району).

Два роки поспіль ОТГ отримують «підйомні» від держави.

Про це розповів директор департаменту економічного розвитку та інвестицій Рівненської ОДА Костянтин Мокляк під час прес-конференції «Стан об’єднання територіальних громад Рівненської області: підсумки півріччя 2017 року».

«Рівненська область не пасе задніх у реформі. Процес значно активізувався після прийняття на початку 2017 року закону про утворення громад шляхом дооб’єднання. Це стало поштовхом для громад Костопільського, Дубенського та Рівненського районів. Так, вже на порозі прийняття рішення про об’єднання Семидубська Дубенського та Зорянської Рівненського районів. Буквально вчора рішення про об’єднання прийняли Оржівська та Клеванська сільради», – зазначив Костянтин Мокляк.

Загалом перспективним планом затверджено створення на Рівненщині 64 громади. А це, нагадаємо, замість 365 сільрад.

За словами директора Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Руслана Сивого, процес децентралізації дещо стримує Верховна Рада.

«Ми чекаємо на прийняття дуже важливого закону про визнання обласних центрів окремими громадами, завдяки чому навколишнім сільрадам буде простіше приєднуватись. Є й інші важливі законопроекти – про доцільність існування районів, межі яких співпали з громадами, щодо земель поза населеним пунктом громади”, – наголосив Руслан Сивий.

Присутні погодились, що важливим стимулом для утворених громад є підтримка від держави. Так, цьогоріч на розвиток 18 ОТГ Рівненської області з держбюджету передбачили 64 мільйони гривень. Водночас п’ять громад, що об’єдналися першими, фінансові вливання отримують два роки поспіль.

Окрім державної допомоги, ОТГ мають і власні фінансові успіхи. Так, за І півріччя 2017 року доходи місцевих бюджетів 18-ти ОТГ зросли у 1,5 раза.

Своїми першими успіхами поділився голова Бугринської сільської об’єднаної територіальної громади Сергій Пилипчук.

На завершення брифінгу присутні наголосили, що децентралізація – одна з найуспішніших реформ держави. І якщо ще три роки були вагання щодо її проведення, то вже нині не сумніваються у правильності обраного шляху. Про повідомляє сайт Радивилівської РДА.