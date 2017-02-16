Оптимізація по-громадівськи

В області вже діє 18 об’єднаних територіальних громад, у яких пройшли вибори. Законодавство, як зазначила директорка Рівненського обласного департаменту фінансів Лідія Біляк, не обмежує громади у кількості працівників для їх виконавчих апаратів. Проте, на думку головного фінансиста області, запропоновані штати кількох ОТГ занадто роздуті. Наприклад, у Млинівській громаді передбачають більше сотні працівників, у Радивилівській — 96, а сусідній Крупецькій — 45.

Лідія Біляк, директорка департаменту фінансів ОДА:

— Голови громад, попри свої амбітні завдання і відсутність обмежень, повинні працювати для населення, перш за все, — зазначила пані Біляк на колегії. — Апарат потрібно створювати, виходячи з реальної потреби і можливостей бюджету.

Дмитро Левицький, голова Млинівської ОТГ:

— Наша громада включає 11 сільрад, а це 35 сіл. І якщо порахувати, скільки там працює людей і скільки буде, коли завершиться процес передачі всіх закладів нам, то оптимізація працівників, які отримують кошти з бюджету, буде у 3-4 рази.

Ми, складаючи штатну чисельність, орієнтувалися на досвід Радивилівської громади. Наразі у нашому апараті працює 16 осіб, включно з технічним персоналом, тобто 15% від запланованих штатів. Але поясню, звідки взялася така кількість. По-перше, матимемо 11 старост, по стільки ж землевпорядників та діловодів на села громади. Окрім того, у штат апарату входитимуть працівники з благоустрою, тобто двірники, люди, які відповідатимуть за озеленення. У нас буде централізована бухгалтерія у громаді. Працюватиме 16 бухгалтерів на усі дитсадки, школи і медичні заклади. Це у кілька разів менше, аніж якби при кожному з них був свій бухгалтер. В апараті також буде два методисти з освіти. Нині у районному методкабінеті їх є 12. Якби ми не оптимізовували за такою схемою, як передбачили, утримувати усіх працівників, що є нині, не змогли б.