Останні водойми Радивилова

Чому останні? Та тому, що головними водоймами, які створювали особливий колорит Радивилова і ставали улюбленими місцями літнього відпочинку радивилівців, були стави Молодіжний і Лев’ятинський. А тепер вони вже не стави, а лише обширні видолинки, порослі бур’янами, тож подекуди на новоявлених луках пасуться кози. Сумно, бо ніхто не може сказати, чи надовго це, чи, не доведи Господи, назавжди.

Бо не тільки на Радивилівщині річка (Слонівка) залишилася практично без води. Не тільки в нас через зниження рівня підґрунтових вод пропадає вода в колодязях, не тільки в нас доводиться бурити більш глибокі свердловини для домашніх водоколонок і громадських водогонів. Другий рік підряд безсніжні зими, малодощові весни, спекотні літні місяці вирішальним чином впливають на клімат в Україні загалом. “За останніх 10 років середньорічна температура у світі піднялася на 0,8°С, хоча допустиме підвищення на 2°С. А при підвищенні на 4°С можливі великі катастрофи, з якими людство не здатне буде впоратися”, – таку думку висловило радіо «Свобода».

Але ця фоторозповідь – не для того, щоб вкинути нас в остаточний песимізм і відчай. Незважаючи на обміління великих приміських ставів, Радивилів усе ще має дещицю води у водоймах. Ясна річ, її тут набагато менше, ніж було раніше, і ніхто не може дати гарантії, що й вони не висохнуть. Однак вони є, вони ще живуть, ці плеса, в яких відбиваються небо і навколишні дерева, а де є вода, там є змога й ліліям цвісти, й диким качкам народжуватися та виростати, і нам, споглядаючи красу природи, набиратися доброго настрою для важливих справ та починань.

Ці знімки зроблені 19 липня 2016 року біля ставів колишнього фурнітурного заводу і комбінату хлібопродуктів, а також біля «танкового озера» – там били потужні джерела, поповнюючи річечку Лев’ятинку, притоку Слонівки («танковим» його стали називати після того, як у жовтні 2009 року було зроблено безуспішну спробу розшукати на мулистому глибокому дні німецьку самохідку чи танк, який, за переказати, тут затонув у 1944 році).

І насамкінець: вряди-годи Радивилів і весь наш регіон потрапляв у зими великих опадів, отож навесні були приголомшливі повені, а русла річок ледве вміщали величезні потоки води, котра подекуди широко розливалася заплавами і лугами, підтоплювала селянські городи і навіть обійстя. Остання така повінь сталася 2013 року. І кілька своїх фото з того шаленства води я теж вирішив викласти в цій фотодобірці, щоб підсумувати: в нашому краї бувало всякого.

Знімки дивитися тут: http://photo.i.ua/user/5086/476509/?p=0&r=7925232

Володимир Ящук.