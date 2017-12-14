Освітнім закладам ОТГ – сучасні комп’ютери

У четвер, 14 грудня, в залі засідань Радивилівської міської ради перед директорами шкіл та завідуючими дошкільними навчальними закладами об’єднаної територіальної громади (ОТГ) виступив народний депутат України Олександр Дехтярчук: за його безпосереднього сприяння кожен із дванадцяти освітніх закладів отримав сучасну оргтехніку.
І це тільки початок, авторитетно наголосив народний депутат, принагідно вітаючи освітян із прийдешніми зимовими святами.
Разом з міським головою Миколою Карапетяном сьогодні маємо гарну нагоду для зустрічі, яка дає можливість вручити вам комп’ютерну техніку. Це підтвердження того, що наші слова не розходяться з ділом. І надалі триматимемо руку на пульсі шкільних потреб. Тим паче, що у затвердженому держбюджеті на 2018 рік закладено суттєвий приріст видатків на освітню галузь. В тому числі один мільярд передбачено і на розвиток початкової школи. За таких умов перед нами відкриваються ще більш ширші можливості укомплектувати освітні заклади округу високотехнологічною оргтехнікою, інтерактивними дошками, обновити шкільні меблі. Тому, попри скептичні погляди деяких співгромадян на якість роботи уряду Володимира Гройсмана, говорити, що за сучасних реалій освіта знаходиться в якомусь занепаді, не випадає, – підкреслив Олександр Володимирович.
http://radyvylivrada.gov.ua/news/16-33-01-14-12-2017/