Освітнім закладам ОТГ – сучасні комп’ютери

У четвер, 14 грудня, в залі засідань Радивилівської міської ради перед директорами шкіл та завідуючими дошкільними навчальними закладами об’єднаної територіальної громади (ОТГ) виступив народний депутат України Олександр Дехтярчук: за його безпосереднього сприяння кожен із дванадцяти освітніх закладів отримав сучасну оргтехніку.

І це тільки початок, авторитетно наголосив народний депутат, принагідно вітаючи освітян із прийдешніми зимовими святами.