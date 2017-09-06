Пам’яті воїнів АТО Івана Лемещука та Івана Сови

Три роки тому Радивилівщину сколихнула жахлива звістка з Луганщини – в ході АТО уже під час так званого «перемир’я» загинули одразу двоє наших земляків-десантників, які кілька місяців під постійними обстрілами важкої артилерії і установок «град» героїчно обороняли Луганський аеропорт.

Пам’ять про загиблих бійців АТО Івана Лемещука та Івана Сову не згасає, як і не згасає біль від непоправної втрати в душах їх рідних, близьких та земляків. У с.Ситне та с.Бригадирівка представники місцевої влади – голова адміністрації Олег Ващук, голова райради Володимир Кондик, голова Крупецької ОТГ Віталій Мошкун, заступник голови Козинської ОТГ Микола Савчук, представник районного військового комісаріату Олег Плевако, представники духовенства та громадськості квітами та молитвами вшанували світлу пам’ять земляків, які полягли за незалежність та майбутнє українського народу.

(З сайту Радивилівської РДА).