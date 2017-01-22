Пасажирів з автобуса витягували рятувальники

Дорожньо-транспортна пригода сталась у сусідньому, Млинівському районі. Автобус, яким керував 54-річний Микола з Луцька, у селі Маслянка в’їхав у вантажівку “МАН” з Миколаївської області, яка стояла на обочині автодороги.

ДТП трапилася юлизько шостої ранку 21 січня. Водій автобуса “Богдан” не зміг упоратися з керуванням та в’їхав у вантажівку “МАН”. У пошкодженому під час зіткнення автобусі було четверо травмованих пасажирів, які не мали можливості вийти з транспортного засобу. За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту рятувальники оперативно відкрили деформовані двері автобусу та визволили пасажирів.

Усіх чотирьох потерпілих автомобілем швидкої медичної допомоги було негайно доставлено в лікувальний заклад.

Упродовж рятувальної операції поліцейські забезпечували на цій ділянці дороги безпеку дорожнього руху. Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

ГУ ДСНС в Рівненській області.