Пасхальний фестиваль у школі-гімназії

Напередодні Великодня у Радивилівському НВК «Школа №1 – гімназія» відбувся Пасхальний фестиваль, під час якого учні 5 – 11 класів власноруч виготовили невід’ємний атрибут християнського свята – розмальовані писанки, крашанки, дряпанки, якими творчо та оригінально декорували стилізовані деревця.

Кожен виріб, виготовлений школярами, заворожує зір. Протягом пасхальних свят запрошуємо жителів та гостей Радивилова відвідати виставку великодніх стилізованих дерев, які будуть розташовані на подвір’ї школи.

Руслана Мудрик, заступник директора з виховної роботи. (З пошти Радивилів.info).