Пенсійний фонд Радивилова об’єднають із Дубенським

Розпочався процес об’єднання управління Пенсійного фонду України в Радивилівському районі в єдине Дубенське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Рівненській області. Це відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів (№988 від 21.12.2016 року).

При утворенні об’єднаних управлінь Фонду головне управління в області перш за все керувалось адміністративною структурою області та необхідністю співпраці із соціальними партнерами, такими, як Центри поштового зв’язку, та кадровим потенціалом.

При злитті даних двох управлінь центральний офіс об’єднаного управління Пенсійного фонду України буде знаходитися у Дубенському районі.

Як розповідає начальник управління Пенсійного фонду України в Радивилівському районі Олександр Браславець, в області вже є досвід оптимізації, адже з квітня 2016 року на базі десяти управлінь Фонду в районах та містах області утворено п’ять об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України Рівненської області, які підтверджують, що об’єднання двох окремих управлінь в одну юридичну особу не тільки не зменшить, а навпаки, збільшить доступність пенсійних послуг, тому що зміст і якість цих послуг залежить перш за все, від кваліфікації спеціалістів та їх доступності, а не від статусу установи. Крім того, така оптимізація структури дає змогу суттєво скоротити кошти на утримання, адже, в першу чергу скорочуватиметься адміністративний апарат.

Об’єднання управлінь Пенсійного фонду України в одне не тягне за собою скорочення спеціалістів, які зайняті наданням послуг.

Кількість спеціалістів у відділах з обслуговування пенсіонерів та у відділах з призначення та перерахунку пенсії в об’єднаному управлінні залишаються незмінними. Всі спеціалісти будуть і надалі працювати на своїх місцях у тих самих приміщеннях за тією ж адресою, в тих же залах обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання, за тими самими номерами телефонів та «гарячих» телефонних ліній.

Таке об’єднання є суто організаційним і його мета – поліпшити якість роботи управління в пенсійній системі.

http://www.radinform.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=187%3Apensijnij-fond-v-radivilovi-ob-ednayut-z-dubenskim&catid=78%3Aradivilivski-novini&Itemid=464