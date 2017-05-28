Переміг хореографічний колектив із Радивилова

Нещодавно відбувся обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів “Веселі закаблуки” серед учнів навчальних закладів Рівненщини. Засновник та організатор фестивалю-конкурсу – управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Проводився конкурс з метою розвитку і популяризації дитячої хореографії, підтримки талановитих хореографів, окремих виконавців та колективів, естетичного виховання учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва.

Радивилівську об’єднану територіальну громаду на «Веселих закаблуках» у номінації «Сучасний танець» презентував зразковий хореографічний ансамбль «Перлинки» Радивилівського міського будинку школяра, який показав на розсуд журі дві танцювальні композиції у кожній віковій категорії.

За танцювальну композицію «Страусине рандеву» наші «Перлинки» отримали І місце, а за танцювальну композицію «Повертайся додому живим» зразковий хореографічний колектив здобув ІІІ місце серед 10 колективів-суперників.

Радивилівщина пишається досягненнями цього чудового колективу та талантом керівника – Валентини Вітковської, у якої багато нових творчих задумів. Велику фінансову підтримку надали батьки учасників колективу, що дало змогу нашим дітям показати свою майстерність на обласній сцені.

(За публікацією сайту Радивилівської ОТГ).