Перемога юної зірки на міжнародному конкурсі

АВТОР · Квітень 27, 2017Переглядів 40

Рясніє талановитими людьми українська земля. Буйним паростком на її теренах проріс і талант учениці 9 класу Башарівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Радивилівського району Ясеновської Валентини, яка стала одним із переможців у номінації «Естрадний вокал» Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зірковий грамофон талантів», що днями проходив у м.Львові.

З-поміж двохсот учасників фестивалю юна зірочка зачарувала поважне журі неперевершеним виконанням ліричної пісні Ніни Матвієнко «Квітка-душа», за яке отримала максимальну кількість балів. Оплесками також вітали глядачі пісню «Зелений гай» Христини Кочегарової, що захопливо проспівала Валентина.

(З сайту Радивилівської ОТГ).

Теги:

Редактор

Редактор

головний редактор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

тренажерний зал
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: