Перемога юної зірки на міжнародному конкурсі

Рясніє талановитими людьми українська земля. Буйним паростком на її теренах проріс і талант учениці 9 класу Башарівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Радивилівського району Ясеновської Валентини, яка стала одним із переможців у номінації «Естрадний вокал» Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зірковий грамофон талантів», що днями проходив у м.Львові.

З-поміж двохсот учасників фестивалю юна зірочка зачарувала поважне журі неперевершеним виконанням ліричної пісні Ніни Матвієнко «Квітка-душа», за яке отримала максимальну кількість балів. Оплесками також вітали глядачі пісню «Зелений гай» Христини Кочегарової, що захопливо проспівала Валентина.

(З сайту Радивилівської ОТГ).