Перемоги вихованців міського будинку школяра

Багато років поспіль Радивилівський міський будинок школяра бере участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Нинішній рік став багатим на ужинок здобутків. Про повідомляє сайт Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Перші місця присуджені таким гуртківцям із Радивилова:

Чупіна Домініка (гурток «Гончарик», керівник Андриїшин О.Г.); Єрема Зоряна («Чарівні пальчики», Ківельова В.Д.); Мельничук Вероніка («М’яка іграшка», Мельничук О.Р.).

Другі місця:

Шевчук Анна («В’язання гачком», Довгалюк О.М..); Чучмай Дарина («Чарівні пальчики», Ківельова В.Д.); Середа Соломія («Диво-квіти», Соболевська Г.П.).

Треті місця:

Левчук Ірина («Чарівна намистинка», Кравчук М.В.); Регеша Софія («Образотворче мистецтво», Полімарчук З.О.).