Перемоги вихованців міського будинку школяра

Багато років поспіль Радивилівський міський будинок школяра бере участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Нинішній рік став багатим на ужинок здобутків. Про повідомляє сайт Радивилівської об’єднаної територіальної громади.
Перші місця присуджені таким гуртківцям із Радивилова:
Чупіна Домініка (гурток «Гончарик», керівник Андриїшин О.Г.); Єрема Зоряна («Чарівні пальчики», Ківельова В.Д.); Мельничук Вероніка («М’яка іграшка», Мельничук О.Р.).
Другі місця:
Шевчук Анна («В’язання гачком», Довгалюк О.М..); Чучмай Дарина («Чарівні пальчики», Ківельова В.Д.); Середа Соломія («Диво-квіти», Соболевська Г.П.).
Треті місця:
Левчук Ірина («Чарівна намистинка», Кравчук М.В.); Регеша Софія («Образотворче мистецтво», Полімарчук З.О.).