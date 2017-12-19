“Перлина громади” – з Крупецької ОТГ

На міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості «Перлина FEST», який не так давно пройшов у Києві і зібрав понад 500 конкурсантів, у розділі «Перлина громади» в число переможців увійшла Уляна Бабак (на фото) з Крупецької ОТГ Радивилівського району (вікова категорія 11 – 13 років). Уляна – вихованка Крупецького центру дитячої та юнацької творчості “Креатив”, вона нагороджена дипломом за вклад у розвиток та розкриття самобутності культури рідного краю.

Цю ж громаду представляли на конкурсі-фестивалі Вікторія Мамчур та Юрій Шмандюк, які нагороджені дипломами як учасники.