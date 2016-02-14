Перша медалістка з Козина пішла у велику науку

АВТОР · Лютий 14, 2016Переглядів 442

Першою медалісткою Козинської школи (нині Козинський колегіум Радивилівського району) стала Світлана Скляр, випускниця 1954 року. Вона присвятила своє життя вивченню української мови. Нині Світлана Яківна Єрмоленко (Скляр) – доктор філологічних наук, професор, відомий український мовознавець.

Народилася вона 30 жовтня 1937 року в місті Уссурійськ Приморського краю (Росія). Батько, Яків Митрофанович Скляр, був військовослужбовцем, у 30-ті голодні роки виїхав на Поволжя, мати, Параска Никифорівна, працювала бухгалтером. Родовід Склярів – із Київщини, з села Мліїв (нині Черкаська область, Городищенський район). З батьками Світлані довелося помандрувати по всьому колишньому Радянському Союзу.

Шкільне життя минуло на Рівненщині, в селі Козин, яке тоді було райцентром. Грала Світлана Скляр у шкільному драмгуртку, займалася в танцювальному ансамблі, ходила на заняття в хорі. Для шкільних виступів дівчині дозволяли вдягати сімейну реліквію – червоне коралове намисто з п’ятьма разками (колись його виміняли за корову).

Найяскравіше враження зі шкільних років – похід пішки до села Пляшева під Берестечком, на Козацькі Могили. А після закінчення Козинської школи вирішила Світлана Скляр подавати документи на механіко-математичний факультет, і якби не воля випадку, можливо, про Світлану Яківну говорили б зараз як про відомого математика, тому що з її обдарованістю та працелюбністю вона і в тій сфері досягла б успіху.

Та все ж склалося по-іншому – поступила в Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, на філологічний факультет (українське відділення), де навчалася в 1954 – 1959 роках. Всі ці факти почерпнуто зі статті «НЕ МІРЯЙТЕ БЕЗМІРНОГО БЕЗКРАЇМ…», автор якої А.Ю.Пономаренко не зупиняється тільки на головних подіях життя. http://www.ukrcenter.com/Література/Світлана-Єрмоленко/79034/Не-міряйте-безмірного-безкраїм-авт-А-Пономаренко

З 1959 Світлана Яківна – в Інституті мовознавства (з 1987 — завідувач відділу культури мови), з 1991 — в Інституті української мови НАН України (завідувач відділу стилістики та культури мови).

Єрмоленко (Скляр) Світлана ЯківнаАвтор праць з лінгвостилістики, синтаксису, мови фольклору, правопису, культури мови. Зокрема, нею написані індивідуальні монографії — «Синтаксис віршової мови» (1969), «Синтаксис і стилістична семантика» (1982), «Фольклор і літературна мова» (1987), «Нариси з української словесності (стилістика і культура мови)» (1998), «Мова і українознавчий світогляд» (2007), «Мовно-естетичні знаки української культури» (2009). А ще6 ж на рахунку Світлани Єрмоленко – колективні монографії та монографії у співавторстві «Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник» (1973), «Мова і час» (1977), «Життя слова» (1978), «Складні випадки українського правопису» (1980), «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989), «Культура української мови. Довідник» (1990), «Новий російсько-український словник-довідник» (1996), «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери» (1998), «Словник епітетів української мови» (1998), «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001) та інші.

Світлана Яківна – керівник української групи проекту Najnowsze dzieje języków slowiańskich (координатор С.Ґайда; Ополе, Польща), що відбувався під егідою Міжнародного комітету славістів. Результатом стало колективне дослідження «Українська мова 1945 – 1995 pp.» (1999 р.). С.Єрмоленко — керівник проекту відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України «Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007) (виконавці — С.Я.Єрмоленко (керівник), С.П.Бибик, Т.А.Коць, Г.М.Сюта, С.Г.Чемеркін та ін.)

У загальноосвітніх навчальних закладах знають С.Єрмоленко як співавтора підручників з української мови.

Вона – редактор збірника «Культура слова», член редколегії і один з авторів енциклопедії «Українська мова», науковий редактор третього тому академічного тлумачного «Словника української мови» у 20-ти томах. Про це для Радивилів.info ми знайшли інформацію у Вікіпедії, де є окрема стаття, присвячена колишній випускниці Козинської школи.

Теги:

Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

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1 Response

  1. Радивилівці у світі – помітні люди | РАДИВИЛІВ.info
    Березень 25, 2017

    […] Першою медалісткою Козинської школи (нині Козинський колегіум Радивилівського району) стала Світлана Скляр, випускниця 1954 року. Вона присвятила своє життя вивченню української мови. Нині Світлана Яківна ЄРМОЛЕНКО (Скляр) – доктор філологічних наук, професор, відомий український мовознавець. Більше про неї – читайте тут: http://www.radyvyliv.info/persha-medalistka-z-kozina-pishla… […]

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