Перша медалістка з Козина пішла у велику науку

Першою медалісткою Козинської школи (нині Козинський колегіум Радивилівського району) стала Світлана Скляр, випускниця 1954 року. Вона присвятила своє життя вивченню української мови. Нині Світлана Яківна Єрмоленко (Скляр) – доктор філологічних наук, професор, відомий український мовознавець.

Народилася вона 30 жовтня 1937 року в місті Уссурійськ Приморського краю (Росія). Батько, Яків Митрофанович Скляр, був військовослужбовцем, у 30-ті голодні роки виїхав на Поволжя, мати, Параска Никифорівна, працювала бухгалтером. Родовід Склярів – із Київщини, з села Мліїв (нині Черкаська область, Городищенський район). З батьками Світлані довелося помандрувати по всьому колишньому Радянському Союзу.

Шкільне життя минуло на Рівненщині, в селі Козин, яке тоді було райцентром. Грала Світлана Скляр у шкільному драмгуртку, займалася в танцювальному ансамблі, ходила на заняття в хорі. Для шкільних виступів дівчині дозволяли вдягати сімейну реліквію – червоне коралове намисто з п’ятьма разками (колись його виміняли за корову).

Найяскравіше враження зі шкільних років – похід пішки до села Пляшева під Берестечком, на Козацькі Могили. А після закінчення Козинської школи вирішила Світлана Скляр подавати документи на механіко-математичний факультет, і якби не воля випадку, можливо, про Світлану Яківну говорили б зараз як про відомого математика, тому що з її обдарованістю та працелюбністю вона і в тій сфері досягла б успіху.

Та все ж склалося по-іншому – поступила в Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, на філологічний факультет (українське відділення), де навчалася в 1954 – 1959 роках. Всі ці факти почерпнуто зі статті «НЕ МІРЯЙТЕ БЕЗМІРНОГО БЕЗКРАЇМ…», автор якої А.Ю.Пономаренко не зупиняється тільки на головних подіях життя. http://www.ukrcenter.com/Література/Світлана-Єрмоленко/79034/Не-міряйте-безмірного-безкраїм-авт-А-Пономаренко

З 1959 Світлана Яківна – в Інституті мовознавства (з 1987 — завідувач відділу культури мови), з 1991 — в Інституті української мови НАН України (завідувач відділу стилістики та культури мови).

Автор праць з лінгвостилістики, синтаксису, мови фольклору, правопису, культури мови. Зокрема, нею написані індивідуальні монографії — «Синтаксис віршової мови» (1969), «Синтаксис і стилістична семантика» (1982), «Фольклор і літературна мова» (1987), «Нариси з української словесності (стилістика і культура мови)» (1998), «Мова і українознавчий світогляд» (2007), «Мовно-естетичні знаки української культури» (2009). А ще6 ж на рахунку Світлани Єрмоленко – колективні монографії та монографії у співавторстві «Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник» (1973), «Мова і час» (1977), «Життя слова» (1978), «Складні випадки українського правопису» (1980), «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989), «Культура української мови. Довідник» (1990), «Новий російсько-український словник-довідник» (1996), «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери» (1998), «Словник епітетів української мови» (1998), «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001) та інші.

Світлана Яківна – керівник української групи проекту Najnowsze dzieje języków slowiańskich (координатор С.Ґайда; Ополе, Польща), що відбувався під егідою Міжнародного комітету славістів. Результатом стало колективне дослідження «Українська мова 1945 – 1995 pp.» (1999 р.). С.Єрмоленко — керівник проекту відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України «Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007) (виконавці — С.Я.Єрмоленко (керівник), С.П.Бибик, Т.А.Коць, Г.М.Сюта, С.Г.Чемеркін та ін.)

У загальноосвітніх навчальних закладах знають С.Єрмоленко як співавтора підручників з української мови.

Вона – редактор збірника «Культура слова», член редколегії і один з авторів енциклопедії «Українська мова», науковий редактор третього тому академічного тлумачного «Словника української мови» у 20-ти томах. Про це для Радивилів.info ми знайшли інформацію у Вікіпедії, де є окрема стаття, присвячена колишній випускниці Козинської школи.