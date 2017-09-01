Першовересень – завжди хвилююче свято. ФОТО

Сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівського району, як і повсюдно в Україні, відзначався День знань. Єдина відмінність від попередніх років – підготовку до нового навчального року, крім районного відділу освіти, у віданні якого залишилися школи необ’єднаних сільрад, забезпечували відділи освіти Радивилівської, Козинської та Крупецької об’єднаних територіальних громад. А наприкінці жовтня й Пляшевська сільрада відійде до Демидівської ОТГ. Отож нині важко звести показники, скільки ж по Радивилівському району учнів приступили до навчання, скільки з них пішли в перший клас.

Важливо, що тим не переймалися ні діти, ні їхні батьки. А тут ще гарному, святковому настрою сприяла тепла, сонячна погода.

Слід зазначити, що Радивилівська міська рада для учнів загальноосвітніх навчальних закладів громади з нагоди Дня знань презентувала подарунки. Зокрема, кожна зі шкіл отримала по мультимедійному проектору, а Башарівська школа, яка вже є філією Підзамчівської, дістала новенький шкільний автобус, яким підвозитимуть на навчання дітей із віддалених сіл.

Наш фоторепортаж (близько 40 фото) відображає свято першого дзвінка в Радивилівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа №1 – гімназія». З вітаннями тут виступили директор НВК А.Фаєвська, міський голова Радивилівської ОТГ М.Карапетян, батько першокласника С.Гуща, учні. Фотографували Степан МЕЛИХ і Володимир ЯЩУК. Фотоальбом – тут: http://photo.i.ua/user/8613838/500184/14754988/