Підзамчівську школу очолила депутат міськради

Сьогодні, 5 січня Радивилівський міський голова М.Карапетян та начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради І.Ковалевська представили педагогічному колективові опорної Підзамчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів нового керівника – Воронко Людмилу Василівну, 1980 року народження, депутата міської ради від районної організації Політичної партії «Конкретних справ», безпартійну, з вищою освітою, дотепер була директором Копанівської ЗОШ І – ІІ ступенів цієї ж Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

М.Карапетян вручив подарунки та обладнання для школи, зокрема, сучасні класні дошки, повідомив сайт Радивилівської ОТГ.