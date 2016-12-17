Писемне спілкування – без цензури

Біографія Лесі Українки тісно пов’язана і з Рівненщиною: поетеса в різні часи бувала тут у Радивилові, Клевані, Корці, Дубні, Пляшевій, Здолбунові, Гільчі… Не раз відвідувала і Рівне, де жив материн брат Михайло Драгоманов. Отож усі ці враження не могли не залишити сліду принаймні в листуванні.

Наприклад, у листі від 9 травня 1891 року із села Колодяжного на Волині Леся писала до Львова дружині Івана Франка, запрошуючи погостювати в Косачів: “Хоч їхати залізницею мусите довго, однак я мислю, що їдження не маєте брати багато, бо в Радивилові треба чекати дві години, а за той час можна купити собі, що треба… Від Радивилова до Ковеля (остатня станція Ковель) їхати вже недовго, до 6-ї г. вечора, тільки одна невигода – пересадка в Здолбунові”.

На жаль, листів поетеси свого часу було опубліковано небагато. Отож не могла не зацікавити замітка «Супервумен Леся Українка» в газеті «Волинь – нова» за 15.12.2016 р. – про впорядкування епістолярної спадщини письменниці:

Корисна річ – перечитувати українську класику у дорослому віці. Так легко зруйнувати сформоване шкільною програмою уявлення про письменників як про людей, які тільки й робили, що змальовували стражденну долю рідного народу.

Епістолярну спадщину нашої видатної землячки впорядкувала теж волинянка – науковець-лесезнавець Валентина Прокіп, уродженка селища Голоби Ковельського району. «Леся Українка. Листи: 1876–1897» від видавництва «Комора» – це перше видання писемного спілкування письменниці із сучасниками без радянської цензури. Маємо чудову нагоду розгледіти врешті–решт живу людину, а не кам’яну статую.

Із листів Леся Українка постає сильною особистістю, у неї — неймовірна сила духу, висока самоорганізація й жага до навчання. І водночас вона так само любить, мандрує, хворіє, шукає гроші на видання журналів чи на оренду квартири, страждає від сезонних депресій і не хоче вилазити з ліжка, провалює дедлайни (останні терміни подачі рукописів) — ніщо людське не чуже геніям.

Читаючи кореспонденцію Лесі Українки, мимоволі порівнюєш себе з авторкою, звіряєш з її досягненнями й переживаннями власні. Після цієї книжки письменниця для мене — це така енергійна супервумен, чиєї наснаги вистачає на створення власних шедеврів і на переклад чужих, на вивчення мов, на публікації у періодиці, на громадські справи, на подорожі й лікування. Вона рідко скаржиться на хворобу — та й то здебільшого тому, що недуга заважає творити. У Лесі Українки особливе усвідомлення цінності часу, сьогодні вона б могла писати чудові книжки з тайм–менеджменту (хоча ймовірніше, письменниця просто б порадила не відволікатися на несуттєве, а працювати).

У цій жінці стільки волі, сили, впертості, гумору, самоіронії, ніжності, що аж важко осягнути все це в одній людині. Неймовірне розчулення – читати листи десятирічної дівчинки до бабусі на Полтавщині, в яких вона розповідає про домашніх котів, про своїх ляльок, муфту й шапку… Леся дорослішає — і з того періоду її життя у листах до дядька Михайла Драгоманова вгадується прагнення заслужити його повагу, рости й рости в його очах. У Лесі Українки розкішне почуття гумору й відважність висловлювати те, що думаєш: «…Чи не час би вже Нечуєві залишити писати романи, бо вже як такі романи писати, то краще пір’я дерти. А пожалься Боже того пера й чорнила».

Листування Лесі Українки — це ще й свідчення епохи ХІХ століття з його розквітом, шляхетністю, витонченими манерами. Епістолярний жанр у той час вважався справжнім мистецтвом. Тож письменниця постійно переживає, як сприйматиметься її повідомлення, з ваганнями розпочинає листовне спілкування з новими людьми, дбає навіть про якість паперу, – теперішня культура фейсбучних чатів далеко не така.

Перший том листів Лесі Українки закінчується 1897 роком — на той час їй 26. Попереду в неї — нові пошуки, кохання й драми, перемоги і розчарування. Далі буде ще цікавіше.

Ярослава ТИМОЩУК, редактор відділу культури газети «Волинь -нова».

Фото: Радивилів.info.