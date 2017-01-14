Після ДТП дворічна дитина потрапила в реанімацію

На автошляху Київ – Чоп біля села Коти Радивилівського району Рівненщини 13 січня легковик зіткнувся з вантажівкою. 45-річний водій “Daewoo Sens” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та потрапив під колеса “Renault Premium”. Останній їхав у сторону Львова.

Внаслідок зіткнення постраждала 43-річна жінка з дітьми. Її та семирічну доньку госпіталізували до Радивилівської райлікарні з переломом ноги, дворічна дитина в реанімації”, – йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції області.

Причини та обставини ДТП з’ясовують.