Письменники приїхали в село до “Шевченкової криниці”

10 березня в селі Пустоіванному Козинської об’єднаної територіальної громади Радивилівського району було чимало іменитих гостей – до «Шевченкової криниці», де, за переказами, зупинявся 1846 року, подорожуючи Волинню, Тарас Шевченко, приїхали рівненські письменники, голова обласної організації НСПУ Ірина Баковецька, поети і прозаїки Галина Гнатюк, Микола Тимчак, Любов Пшенична, Микола Пшеничний, Микола Береза, Євген Цимбалюк. Вони взяли участь в урочистій церемонії передачі Шевченківської естафети «Дорогами поета на Рівненщині» з Радивилівського району в Дубенський. Рік тому ця естафета потрапила на Радивилівщину з Корецького району.

Від влади Радивилівського району були присутні голова районної ради Володимир Кондик, голова райдержадміністрації Олег Ващук, голова сільської ради Козинської ОТГ Юрій Костюк, заступник міського голови Радивилівської ОТГ Олександр Пастух. Були й керівники Дубенського району.

У виступах звучали слова про значення постаті Тараса Шевченка для нашого народу, поети читали свої вірші, а місцеві школярі і учасники художньої самодіяльності біля «Шевченкової криниці» і в сільському будинку культури декламували твори Тараса Григоровича, співали пісні на його слова.

Відбулася передача естафети на Дубенщину, що передбачає активізацію роботи, пов’язаної з пропагандою творчості Тараса Шевченка.

За активну участь у спорудженні пам’ятного знака біля «Шевченкової криниці» в Пустоіванному голова районної ради В.Кондик вручив грамоту ради депутатові районної ради Олександру Крапличу.

Василь Семеренко (фото автора).