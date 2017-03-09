Піснею і поетичним словом озвався до нас Тарас

9 березня відзначалася 203-а річниця від дня народження видатного українського поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка.

З цієї нагоди в Радивилові, зокрема, пройшли урочисте покладання вінка і квітів до пам’ятника Т.Шевченкові в міському парку та поминальна панахида, яку провели священики Української православної церкви Київського патріархату. Учні читали вірші Кобзаря, а хор школи мистецтв виконав пісні на його слова.

У церемонії вшанування пам’яті поета взяли участь голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук, міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян, заступник міського голови Олександр Пастух, керуючий справами Радивилівської районної ради Анатолій Тимошейко, представники громадськості, школярі. Своїми думками про значення Т.Шевченка для України поділився священик Тарас Сухожак.

У Радивилівській школі мистецтв відбулася поетично-музична вітальня «Тарасова світлиця».

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Фоторепортаж Василя Семеренка.