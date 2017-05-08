«Південна Рівненщина» діятиме і для Радивилівщини

Керівництво трьох районів (Млинівського, Демидівського, Радивилівського) та шести громад на теренах цих районів (Козинської, Крупецької, Радивилівської, Острожецької, Млинівської та Боремельської) взяло участь у «круглому столі» щодо створення телерадіокомпанії, ліцензію на яку вже виграно на конкурсній основі.

Нова медійна установа з назвою «Південна Рівненщина», як планується, матиме інформаційно-розважальний характер і 24 години ефірного часу.

Під час засідання порушувалися різні питання матеріально-технічного забезпечення телерадіокомпанії, наповнення ефірного часу, прискорення завершення будівництва телевежі… Попри наявні проблеми та труднощі в питанні зародження та становлення телерадіокомпанії, учасники «круглого столу» в цілому відзначили необхідність якісного місцевого інформаційного продукту для мешканців згаданого регіону.

Євген Цимбалюк («Голос України»).