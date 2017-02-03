Пляшевська рада має бути в Радивилівському районі

У зв’язку з листом Рівненської обласної ради голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, голова райдержадміністрації Олег Ващук, заступник голови ради Андрій Гуменюк та начальник відділу освіти РДА Тетяна Шуст здійснили робочу поїздку до Пляшевської сільської

ради з метою роз’яснення депутатам ради положень діючого законодавства, а воно нині не передбачає можливості переформатовувати території районів; йшла мова про переваги та недоліки процесів децентралізації на території Радивилівського району. Зокрема, доведено до відома позицію депутатів районної ради – не змінювати межі Радивилівського району.

Згодом керівники району відвідали Пляшевську загальноосвітню школу, яка потребує ремонту покрівлі та всієї системи теплопостачання. Вивчивши проблему, представники радивилівської влади рекомендували переобладнати діючу котельню з газу на тверде паливо.

Також вдалося вирішити питання підвезення дітей до дитячого садка з села Пляшева до села Острів, що дозволить збільшити наповнюваність дітей дошкільного навчального закладу.

(За публікацією сайту Радивилівської райради).