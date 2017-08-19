Пляшевська сільрада відійде до Демидівської ОТГ

18 серпня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії України, яке провів її голова Михайло Охендовський. На 29 жовтня 2017 року призначено вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах в усіх областях України. Зміни торкнуться і території нинішнього Радивилівського району. Адже пройдуть вибори і в Демидівській об’єднаній територіальній громаді, до складу якої, згідно з додатком до постанови, увійдуть Демидівська селищна рада (смт. Демидівка, села Дубляни, Лішня), Вербенська сільська рада (села Вербень, Товпижин), Глибокодолинська сільська рада (села Глибока Долина, Копань), Ільпибоцька сільська рада (село Ільпибоки), Княгининська сільська рада (села Княгинине, Вишневе, Охматків, Перекалі), Рогізненська сільська рада (село Рогізне), Рудківська сільська рада (села Рудка, Калинівка), Хрінницька сільська рада (села Хрінники, Вичавки, Лисин, Лопавше); Пляшевська сільська рада (села Пляшева, Острів, Солонів).

Комісія звернулася до Комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки відповідних змін до законодавчих актів стосовно унормування особливостей призначення та проведення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови в ОТГ, до складу якої увійшли територіальна громада міста (територіальні громади міст) республіканського в АР Крим, обласного значення та територіальна громада села, селища, іншого міста (територіальні громади сіл, селищ, інших міст), розташована на території суміжного району (районів), або територіальна громада іншого суміжного міста (територіальні громади інших суміжних міст) республіканського в АР Крим, обласного значення, а також організації підготовки та проведення інших виборів, зокрема депутатів районної ради, на території такої ОТГ. Крім того – стосовно унормування особливостей призначення та проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради ОТГ від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільської, селищної ОТГ, розташованої в межах суміжної адміністративно-територіальної одиниці – суміжного району (суміжних районів) або суміжного міста (суміжних міст) республіканського в АР Крим, обласного значення, а також організації підготовки та проведення інших виборів, зокрема депутатів районної ради, на території такої ОТГ.

Також ЦВК звернулася до вищевказаних комітетів Верховної Ради України щодо надання роз’яснень Закону України “Про місцеві вибори” з урахуванням пункту 5 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році” стосовно можливості призначення Центральною виборчою комісією і відповідними ТВК в межах своїх повноважень місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей та здійснення заміщення депутатів місцевих рад на цих територіях у разі дострокового припинення їх повноважень до призначення Верховною Радою України та проведення на зазначених територіях відповідних місцевих виборів.

Розглянувши відповідні звернення Тернопільської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, ЦВК встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших місцевих виборів депутатів Товстенської селищної ради ОТГ, Товстенського селищного голови та депутатів Чернелицької селищної ради ОТГ, Чернелицького селищного голови відповідно і оголошення їх виборчого процесу.

Комісія дійшла висновку щодо невідповідності вказаних звернень ОДА вимогам Конституції України, законів України та Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою ЦВК від 12 лютого 2016 року № 32.

Окрім того, розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад (ОТГ), Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 29 жовтня 2017 року, вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах в усіх без виключення областях України.

Зокрема, у Рівненській області вибори відбудуться в 5 ОТГ.

Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів з 9 вересня 2017 року.