Побачив своє фото… на стенді Героїв Небесної Сотні

Фото живої-живісінької людини, яка навіть не була ані на Євромайдані, ані в АТО, «провисіло» серед портретів померлих три роки!

У Луцьку житель міста Радивилів Рівненської області Віталій Смолінський знайшов свою фотографію на стенді Героїв Небесної сотні у Луцьку, повідомляє УНІАН.

Як повідомив Смолінський у соціальній мережі, його фото, яке помилково було розміщено на стенді замість фотографії Героя Небесної сотні, жителя села Фурманка Уманського району Черкаської області Віталія Смоленського, побачили друзі.

У рідних Віталія Смоленського перепрошую, що не з власної волі моє фото займало місце на Стелі Героїв.

«Прошу не молитися за упокій моєї душі. Я ще хочу жити заради своєї сім’ї. Луцьких чиновників прошу зробити все можливе, щоб його там не було», – написав Смолінський. У вівторок фото чоловіка зі стенду таки зняли.

«Спасибі всім людям, які зреагували на моє прохання. Мені дуже приємно, що моє фото вже зняли зі стели. (Про це пишуть журналісти з Луцька). У рідних Віталія Смоленського перепрошую, що не з власної волі моє фото займало місце на Стелі Героїв», – повідомив Смолінський на сторінці у «ВКонтакте».

Нагадаємо, 29-річний Віталій Смоленський (народився 5 жовтня 1984 року) жив і працював у Києві. Загинув під час боїв на київському Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року. Похований у рідному селі Фурманка. У загиблого залишилося двоє малолітніх синів. У той же час, як пишуть рівненські ЗМІ, Смолінський, фото якого помилково розмістили на стенді в Луцьку, не був ні на Євромайдані, ані в АТО. Він також не проходив службу в Збройних силах України.

Як повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю Луцької міськради Олена Макарова, виготовленням луцького фотостенду займалося ТОВ «Факторія». За її словами, спочатку за ініціативою громадськості після подій на Євромайдані, у квітні 2014 року був виготовлений тканинний банер, а вже до першої річниці Революції Гідності було прийнято рішення про встановлення фотостенда, який складається з двох частин. На одній зображені Герої Небесної сотні, на іншій – загиблі в АТО земляки. «Що стосується останніх, то це наші хлопці, ми їх всіх знаємо. За виготовлення інших фото відповідала «Факторія». Підстав звіряти дані не було»,– зазначила Макарова.

http://volyn.com.ua/news/74132-jitel-radivilova-pobachiv-svoe-foto-v-lucku-na-stendi-geroyiv-nebesnoyi-sotni.html