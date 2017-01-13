Подарунки дітям з особливими потребами

У ці дні дев’яносто родин Радивилівської об’єднаної територіальної громади, де виховуються діти з особливими потребами, отримали новорічні солодощі, придбані за кошти з міського бюджету.

Новорічно-різдвяні свята – час веселощів, розваг і подарунків, найщасливіша пора для усіх дітлахів. Та хто, як не діти з вадами здоров’я потребують найбільшої турботи, підтримки та уваги з боку дорослих? Їх з особливо щиро хочеться огорнути гарним настроєм, привнести пригоршню свята й радощів у непрості будні.

Вже традиційно Радивилівська міська рада виявляє свою увагу й турботу щодо дітей, які потребують особливого догляду та піклування, з готовністю підставляючи плече підтримки таким сім’ям, не залишаючи їх з проблемами наодинці. А щоб радіснішими були новорічні свята, опікується придбанням смачних сюрпризів дітям-інвалідам, тож у перші дні нового року ті отримують солодкі подарунки з торбини Діда Мороза.

За міськими та сільськими адресами об’єднаної громади, де проживають родини з дітками, які мають вади здоров’я, побувала С.Матвіїшин, фахівець із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Всього було вручено дев’яносто пакунків з цукерками.

Без жодних сумнівів, світлі посмішки зраділих дітей, слова щирої вдячності батьків стають тим найкращим стимулом, аби ще ширше відчиняти серце для добрих справ. І продовжувати дарувати найменшим зимову казку.

З сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади.