Покарання за ДТП, в якій загинули троє з Радивилова

2016-го року неподалік Рівного сталася трагічна дорожньо-транспортна подія: 14 вересня між селами Грушвиця та Зелений Гай Рівненського району в результаті зіткнення авто загинули троє працівників Радивилівської райдержадміністрації, ще одна людина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Суд призначив винуватцеві ДТП покарання з випробування з іспитовим строком на 3 роки. Апеляційний суд Рівненської області вирок суду першої інстанції скасував, призначивши винуватцеві смертельної ДТП покарання у виді 5 років позбавлення волі. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду, повідомила прес-служба Апеляційного суду Рівненської області.

36-річний львів’янин Любомир Ф., керуючи автомобілем «Renault Master» та рухаючись у напрямку Рівного, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-217030», який належить районному відділу освіти Радивилівської РДА.

У результаті ДТП водій легковика (водій відділу освіти Радивилівської РДА) та 43-річна пасажирка, заступниця голови райдержадміністрації, загинули на місці. Ще одна 38-річна пасажирка вазівки, головна бухгалтерка Радивилівської РДА, від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні Рівненської центральної райлікарні. 50-річну начальницю служби у справах дітей доставили до медзакладу з політравмою. Жінка вижила.

Водій автомобіля «Renault Master» отримав незначні забої, медики швидкої надали йому допомогу на місці події. Як з’ясувалося пізніше, чоловік був тверезим.

Згідно з вироком Рівненського районного суду від 20 грудня 2016 року, Любомира Ф. визнано винуватим та засуджено за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) на 5 років позбавлення волі з позбавленням права на керування транспортними засобами на строк 3 роки. Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. Також суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення коштів на відшкодування моральної шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки під час вчинення кримінального правопорушення. Відтак, Любомира Ф. зобов’язали сплати двом родинам по 400 тисяч гривень, третій — 282 600 гривень.

Вирок суду першої інстанції і прокурор, і потерпілі оскаржили в апеляційному порядку. В апеляційних скаргах вони просили скасувати вирок Рівненського районного суду від 20 грудня 2016 року. Прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі, а потерпілі — у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права на керування транспортними засобами на три роки. Крім того, родина загиблої О. просила стягнути з обвинуваченого ще 282 000 гривень та зі страхової компанії 34 800 гривень на відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку, що вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині призначеного Любомиру Ф. покарання у зв’язку з неправильним звільненням його від відбування покарання.

Відтак, суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу прокурора задовольнив частково. Вирок Рівненського районного суду від 20 грудня 2016 року щодо обвинуваченого Ф. в частині призначення покарання скасував та призначив Любомиру Ф. покарання за ч. 3 ст.286 КК України — 5 років позбавлення волі з позбавленням права на керування транспортними засобами терміном на 3 роки. Також суд змінив обвинуваченому запобіжний захід та взяв винуватця смертельної ДТП під варту в залі суду. У решті вирок суду залишено без змін.

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