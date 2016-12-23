Поліцейські виявили “точки” самогоноваріння

Цими днями радивилівські працівники поліції перевірили інформацію, отриману від місцевих жителів та громадських активістів щодо функціонування на території їх проживання «точок» торгівлі самогоном та провели рейд з виявлення фактів незаконного зберігання, виготовлення й торгівлі спиртним.

Так, 21 грудня у селі Підзамче Радивилівського району в господарстві 61-річного пенсіонера дільничним офіцером поліції було виявлено 77,5 літра самогону, які чоловік зберігав, пояснюючи, що це – «для власних потреб».

Того ж дня дільничні офіцери поліції спільно з працівниками сектора реагування патрульної поліції виявили порушення закону за місцем проживання 55-ї жительки Радивилова. Вона зберігала самогонний апарат та близько 100 літрів самогонної закваски.

«Усе виявлене поліцейські вилучили та знищили, – прокоментував в.о. начальника Радивилівського відділення поліції Олександр Пянтковський. – З метою оздоровлення криміногенної ситуації співробітники відділення поліції й надалі будуть проводити відповідну роботу в цьому напрямку. Звертаємося до всіх небайдужих громадян, які володіють будь-якою інформацією про діяльність «самогонних точок», з проханням повідомити її до відділку поліції або за телефонами: 4-10-02, (096)803-40-02.

Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати це велике зло, від якого споживачі кустарної горілки нерідко опиняються на лікарняному ліжку з отруєнням сурогатом алкоголю.

(Прес-служба Радивилівського відділення поліції – для Радивилів.info).