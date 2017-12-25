Помер редактор газети Василь Семеренко

25 грудня 2017 року на 55-му році життя після важкої хвороби помер редактор радивилівської районної громадсько-політичної газети «Прапор перемоги», член Національної спілки журналістів України, автор видання Радивилів.info Семеренко Василь Іларіонович.

Він народився 11 січня 1963 року в селі Срібне Радивилівського району. На роботу в районну газету прийшов 1984 року, після служби в армії, яку проходив у Мінську. Хоча перші свої замітки і вірші написав, ще навчаючись у технікумі. В армійські роки брав участь у засіданнях літера­турного об’єднання, яке дія­ло при окружному будинкові офіцерів, його вір­ші за рекомендацією літоб’єднання друкувалися в окружній газеті. Там же з’являлися кореспонденції за підписом Василя Семеренка.

Прийшовши в редакцію «Прапора перемоги», В.Семеренко поступив на заочне відділення факультету журналістики Львівського університету, яке й успішно закінчив. З року в рік зростала його професійна майстерність. Випало попрацювати й на районному радіо, але головні здобутки припали на роки роботи в газеті, де він пройшов усі щаблі творчого зростання: був кореспондентом, завідуючим відділом, відповідальним секретарем, заступником редактора, а з 2011 року був редактором районної газети «Прапор перемоги».

Як людина яскравого таланту, Василь Іларіонович зі знанням справи порушував різноманітні теми з життя Радивилова і району, проявляючи себе в різних газетних жанрах. А ще – відповідально вникав у технологію випуску газети, освоїв відповідні програми верстки сторінок, організовував відправку її номерів у друкарню, наполегливо займався питаннями організації передплати, активно співпрацював з районною радою, депутатами місцевих рад, громадськими авторами. Статті, репортажі, фотознімки Василя Семеренка стали помітним внеском у створення літопису Радивилівщини. Друкувався і в обласних та всеукраїнських виданнях, вміщував публікації в соцмережі Інтернету, писав публіцистику, оповідання.

Творчий доробок журналіста було належно оцінено колегами області, коли його приймали в Національну спілку журналістів України.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті колеги. Скількох важливих планів, що їх він виношував, здійснити не встиг. Журналістика Рівненщини зазнала важкої втрати.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, дочці і сину покійного, його рідним і друзям. Вічна вам пам’ять, Василю Іларіоновичу!

Редакція газети «Прапор перемоги», колишні і теперішні працівники газети, працівники видання Радивилів.info.