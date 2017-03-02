Поплатилися п’ятьма роками свободи…

За підтримання державного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою вироком Демидівського районного суду від 21.02.2017 засуджено двох 22-річних, раніше судимих, жителів м.Радивилова Рівненської області.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, а в ході судового розгляду прокурором, який підтримував державне обвинувачення, доведено, що в червні минулого року зловмисники викрали в одному з господарств золоті вироби та спиртні напої на суму близько 3 тисяч гривень. А в ніч на 07.11.2016 засуджені здійснили угон двох автомобілів – «Аudi 100» та «ВАЗ» – з господарств жителів Радивилова.

Хоча зловмисники щиро розкаялися та сприяли проведенню досудового розслідування, та все ж таки вироком Демидівського районного суду засуджені до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

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Заступником керівника Дубенської місцевої прокуратури В.Місюком пред’явлено до суду позов в інтересах держави в особі Рівненської обласної державної адміністрації про визнання недійсним договору оренди земель площею 713,2 га, вартістю 22 398 759,2 грн., що розташовані на території Дубенського району.

Зокрема, встановлено, що вказаний договір оренди, який укладено строком на 50 років, суперечить вимогам низки Законів України, оскільки при його укладенні не проводилась нормативно-грошова оцінка земельної ділянки.

Зазначені порушення законодавства призвели до ненадходження значних коштів до бюджету. Так, вказаним договором оренди передбачено, що орендна плата за землю вноситься орендарем (сільськогосподарським виробничим кооперативом) у грошовій формі в сумі лише 1967 грн. за всю ділянку на рік.

Водночас заходи щодо захисту інтересів держави обласною владою не вживалися, у зв’язку з чим, щойно дізнавшись про порушення законодавства у сфері земельних правовідносин, відреагувала Дубенська місцева прокуратура.

Вказана справа перебуває на розгляді Господарського суду Рівненської області.

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Викрито та припинено незаконну діяльність приватного підприємства, яке впродовж квітня-травня 2016 року незаконно, тобто за відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, за відсутності проекту і плану розробки родовищ корисних копалин, організувало та здійснило на території Млинівського району незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення – висококарбонатної легкої глини.

На підставі зібраних доказів, які підтверджують причетність до злочину засновника та директора підприємства, 23.02.2017 Дубенською місцевою прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

За вчинення вказаного злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді штрафу – від 6,8 до 11,9 тисячі гривень, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Після завершення розслідування матеріали кримінального провадження найближчим часом будуть передані до суду, який і визначатиме подальшу долю підозрюваного.

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Дубенською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови однієї із сільських рад Млинівського району, який умисно не виконав та перешкодив виконанню судового рішення, яке набрало законної сили.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що голова сільської ради умисно не виконав з липня 2016 року по цей час та перешкодив виконанню рішення суду про стягнення 50 тис. грн. боргу на користь фізичної особи, внаслідок чого заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян.

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, голові сільради погоджено із прокурором Рівненської області.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Прес-служба Дубенської місцевої прокуратури – для Радивилів.info).