Посадили калинові кущі в міському парку

З нагоди відзначення 73-ї річниці визволення Радивилова і Радивилівщини від фашистської окупації сьогодні, 17 березня, в міському парку імені Т.Шевченка вздовж алеї Слави висаджено два десятки кущів калини. В акції взяли участь міський голова Радивилова М.А.Карапетян, голова районної ветеранської організації В.А.Бондар, учасник бойових дій Другої світової війни В.П.Федчук, учасники АТО С.С.Бобчук, В.М.Левківський, А.Г.Наливайко та інші представники влади і громадськості, а також школярі. На алеї Слави встановлені пам’ятні знаки на наших земляків, які служили в Афганістані, брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, захищали і захищають незалежність України в зоні АТО. Про долю В.П.Федчука читайте тут:

http://www.radyvyliv.info/ternistoyu-dorogoyu-frontovix-i-pislyafrontovix-viprobuvan.html

⇔19 березня (неділя) з 13 год. – заходи з нагоди 73-ї річниці визволення Радивилівського району від фашистських загарбників (м.Радивилів, меморіал Слави).

⇔Голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик провів нараду-семінар для 6 сільських рад району з питань написання та подання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

⇔Провідні спеціалісти Радивилівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у навчальних закладах міської громади прочитали лекції на теми: «Здоровим бути здорово», «Куріння та його профілактика у школі», «Що таке алкоголь та алкоголізм».

⇔Голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, заступник голови Андрій Гуменюк та в.о. головного лікаря КЗОЗ «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Валентина Поляк здійснили робочий виїзд до Хотинської сільської ради з метою огляду стану Хотинської лікарської амбулаторії, яка включена до переліку закладів охорони здоров’я, де будуть проводитися реконструкція, ремонтні роботи та придбання нового обладнання за кошти Світового банку.

⇔”Радивилівський слід у зоні АТО і в сюжеті мого хорошого товариша Тараса Корніюка з каналу ІСТВ”, – написав у сторінці РАДИВИЛІВ – RADYVYLIV (Facebook) київський журналіст Костянтин Андріюк. І додав відео: http://fakty.ictv.ua/ua/videos/hochu-povernutysya-dodomu-i-znaty-shho-vijnu-zakinchyly-boyets-zsu-sergij/

(За публікаціями Інтернет-сайтів).