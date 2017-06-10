Посадили в радивилівські ґрунти таку ідею…

Зарядившись енергією та цілеспрямованістю, команда “РадоDrive” Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія», як уже інформувало видання Радивилів.info, вирушила на фестиваль інноваційної освіти в Луцьк. Півфінал Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну» відбувався в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Красива споруда, широкі коридори та привітні прицівники вітали учасників проекту в стінах навчального закладу. З перших хвилин перебування там нас заполонили авантюризм та жага до перемоги. Хотілося всім розповісти про наше рідне містечко і про те, які зміни відбулися в ньому завдяки нашій участі в проекті.

Виступ команди ” РадоDrive ” приємно вразив журі і присутніх, усі аплодували та розпитували про втіленний у життя проект, який ми назвали «Відкривай Радивилів!» (здійснення першої спроби ознакування найцікавіших історико-культурних об’єктів Радивилова із встановленням на них QR-кодів).

Під час фестивалю ми почерпнули для себе дуже багато: навчились слухати і розуміти інших, висловлювати та захищати свою точку зору, розповідати й пояснювати, переконувати й навчати. Цей проект зібрав в одне ціле дітей різного віку, зовнішності та темпераменту, а його реалізація зробила з нас команду, єдиний механізм, що вдало функціонує на шляху до поставленої мети. Окрім того, ми відвідали захоплюючі тренінги та майстер-класи, де нас вчили бути корисними для суспільства, вміти триматися гідно і, не боячись, заявляти про себе.

Волонтер Корпусу Миру Річард Роман (Richard J. Roman) провів тренінг : “Lighting the Leadership Fire” і розповів нам про те, як стати справжніми лідерами та вміти досягати своєї мети. Спікер Роман Савчук у рамках співпраці з Територією розвитку АХАЛАР провів для нас майстер-клас «Брешеш як дихаєш», під час якого розповів про те, яку важливу роль у нашому житті відіграє інформація. Під час майстер-класу ми отримали не тільки теоретичні знання, а й на практиці спробували себе в ролі журналістів молодіжного порталу «Фоліум».

А ще ми мали змогу відпочити, зігравши ряд настільних ігор з представниками громадської організації “Брейншторм”.

І ось, нарешті, довгоочікувана мить оголошення результатів. Затамувавши подих, ми слухали коментарі журі і вже не стримували емоцій, коли почули, що стали переможцями півфіналу Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну» від Рівненщини. А попереду – нові завдання, зустрічі з цікавими людьми, втілення нових ідей . Ми сподіваємось: посадили в радивилівські ґрунти таку ідею, що стане великою перемогою у нашому місті та в школі.

Софія Мудрик, Вікторія Нідзельська, учасники команди «РадоDrive» Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». (З пошти Радивилів.info).