Посвята в юні музиканти у школі мистецтв

Справжня весна, яка завжди спонукає до пробудження, оновлення і натхнення, принесла іще одне музичне свято в Радивилівську дитячу школу мистецтв імені Германа Жуковського. Нещодавно в концертній залі школи зібралися учні, вчителі, батьки та гості, аби урочисто прийняти у музичну сім’ю наймолодших школярів.

Схвильовані першокласники заздалегідь готувалися до цього відповідального дня. Вони підготували вітальні вірші, заспівали разом пісню і урочисто присягнули гідно продовжувати та шанувати традиції нашої школи, пообіцяли примножувати здобутки попередніх поколінь.

Юні таланти із гордістю та запалом подарували слухачам свій перший концерт, продемонстрували свої перші здобутки та навики.

Свято надихнуло усіх на творчий успіх, додало свіжого подиху і кроку в майбутнє, надало окриленості нашим обдаруванням.

Справжнім подарунком для всіх присутніх став виступ вокального ансамблю учнів молодших класів під керівництвом Бабич Ю. В. (концертмейстер Сірко А.А.). Адже його учасники іще не так давно самі дебютували на нашій сцені, а сьогодні з радістю передають естафету творчості своїм молодшим друзям – першокласникам.

Як настанову в майбутнє, учням вручили пам’ятні дипломи та засвідчили урочисту подію цього вечора спільною фотосвітлиною.

Тож легких вам доріг, наші юні музиканти, і нестримного творчого злету!

Завідувач теоретичним відділом – Мирослава Михайлова.

(З сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади).