Поважний ювілей ветерана Другої світової

АВТОР · Квітень 6, 2017Переглядів 154

Ботвін Микола Іванович, радивилівський ветеран Другої світової війни, в ці дні відзначає свій 90-річний ювілей. Його привітали з цією поважною подією й заступник міського голови Радивилова О.Пастух, секретар міської ради І.Герасимчук, голова міської ветеранської організації Д.Воронко. Миколі Івановичу вручили почесну грамоту Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади.

На фото: М.Ботвін виступає на меморіалі Слави 19 березня 2014 року, в день 70-річчя визволення Радивилова і Радивилівського району від гітлерівців. Фото В.Ящука.

Теги:

Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2017 РІК
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: