Поважний ювілей ветерана Другої світової

Ботвін Микола Іванович, радивилівський ветеран Другої світової війни, в ці дні відзначає свій 90-річний ювілей. Його привітали з цією поважною подією й заступник міського голови Радивилова О.Пастух, секретар міської ради І.Герасимчук, голова міської ветеранської організації Д.Воронко. Миколі Івановичу вручили почесну грамоту Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади.

На фото: М.Ботвін виступає на меморіалі Слави 19 березня 2014 року, в день 70-річчя визволення Радивилова і Радивилівського району від гітлерівців. Фото В.Ящука.