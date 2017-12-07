Повідомлення з місцевої прокуратури

У грудні 2017 року до Радивилівського районного суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт у досить гучній справі щодо незаконного збуту наркотиків у межах Радивилова. Місцевого 32-річного жителя звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно.

Наразі обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі м. Рівне. За вчинення даних злочинів Кримінальним кодексом України передбачено найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією усього майна.

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Дубенський міськрайонний суд погодився з позицією прокурора Дубенської місцевої прокуратури та визнав винною 24-річну жительку м. Рівне, яка обіймала посаду судового розпорядника одного з місцевих судів Рівненської області, в несвоєчасному поданні без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У ході судового розгляду адміністративного протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією за ознаками ч.1 ст. 172-6 КУпАП, жінка визнала свою провину та показала, що подала декларацію про майно та доходи за 2016 рік 03.05.2017, коли такі особи зобов’язані були розмістити декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції до 01.05.2017.

Місцева прокуратура вкотре інформує, що за несвоєчасне подання декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», та які передбачені у ст.3 цього Закону, передбачена адміністративна відповідальність, а за умисне неподання такої декларації – кримінальна відповідальність.

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Демидівський районний суд погодився з позицією Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури, та засудив 42-річного уродженця Чернівецької області за вчинення ряду крадіжок на території Радивилівського району до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

Так, в ході судового розгляду обвинувачений визнав свою вину у вчиненні 11 крадіжок, в результаті яких потерпілим особам заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму понад 19 тисяч гривень. Заподіяна шкода частково відшкодована потерпілий шляхом повернення викраденого майна, яке було вилучено працівниками поліції.

До зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши останнього під варту у залі суду. Крім того, вироком одного з судів Івано-Франківської області у 2008 році чоловіка вже було засуджено за вчинення ряду крадіжок до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Керівник Дубенської місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).