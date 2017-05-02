Повідомляє Дубенська місцева прокуратура

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури і, розглянувши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, визнав жителя Дубенського району винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом обману), ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа), та призначив останньому остаточне покарання у виді штрафу в розмірі – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

У ході судового засідання встановлено, що чоловік подав до Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації завідомо підроблений документ – декларацію про доходи і витрати осіб, що звернулися за призначення житлової субсидії, який містив неправдиві відомості про придбане майно. А саме: в документі засуджений умисно не вказав відомості про купівлю його дружиною за відповідний період автомобіля вартістю близько 80 тис. грн., достовірно знаючи про таку купівлю.

За наслідками таких дій дубенчанину незаконно призначено та виплачено за рахунок коштів бюджету житлову субсидію на загальну суму понад 20 тис грн.

Слід зазначити, що засуджений ще на стадії досудового розслідування добровільно і в повному обсязі відшкодував шкоду (в розмірі понад 20 тис. грн.), шляхом повернення грошових коштів у дохід держави.

Довідка.

Оплата за комунальні послуги дорожчає. Багато родин не здатні її оплачувати самостійно, а тому змушені звертатися за субсидією. Субсидія розраховується як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами й обсягом обов’язкового відсотка платежу. Обов’язкова частка плати за послуги є індивідуальною для кожної сім’ї й залежить від її доходу, кількості осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні та яким нараховується плата за послуги. Чим вищі (нижчі) доходи сім’ї, тим більше (менше) сім’я сплачуватиме за послуги.

В той же час, субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у будинку людей, в т.ч. фактично проживаючих у ньому осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, будинку, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири, будинку або автомобіля телефонного зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі чи оплати перевищує 50 тис грн.

Позиція держави полягає у тому, що субсидію повинна отримати виключно та родина, яка її потребує.

***

На постійному контролі у прокуратурі Рівненщини перебуває забезпечення додержання прав засуджених, які відбувають покарання у державній установі «Дубенська виховна колонія».

Упродовж минулого року Дубенською місцевою прокуратурою проведено 14 перевірок, 2 з яких були комплексними, тобто із залученням фахівців Управління охорони здоров’я, Держпраці, Держпродспоживслужби та інших відповідних спеціалістів, а також 1 спільна перевірка з членами спостережної комісії при Рівненській обласній державній адміністрації. Крім того, комплексні перевірки проведені за участю прокурорів відділу ювенальної юстиції прокуратури Рівненської області.

Під час кожної перевірки відбувались зустрічі та бесіди із засудженими, організовано їх особистий прийом.

За результатами перевірок внесено 3 вказівки про усунення порушень вимог законодавства у сфері охорони праці, соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, кримінально-виконавчого законодавства, у частині режиму утримання засуджених. До відповідальності притягнуто 3 посадові особи установи.

Унаслідок гуманізації кримінального судочинства щодо неповнолітніх відмічається позитивна тенденція до зменшення кількості неповнолітніх, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі. Зокрема, кількість засуджених, які відбувають покарання у Дубенській виховній колонії, у порівнянні з попередніми 2015-2016 роками, зменшилась утричі. Забезпечується їх право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання на підставах, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України.

У січні та квітні уже поточного року органами прокуратури області, із залученням спеціалістів відповідних органів контролю, також проведено 2 комплексні перевірки з питань додержання прав засуджених, які відбувають покарання в установі, зокрема щодо отримання ними освіти, забезпечення права на належні умови та оплату праці, якісного медичного обслуговування, матеріально-побутового забезпечення та належного харчування.

У ході останньої перевірки особливу увагу звернуто на відомості, висвітлені у засобах масової інформації (зокрема, на телеканалі ICTV у передачі «Більше ніж правда») про неналежну оплату праці неповнолітніх засуджених, порушення санітарно-гігієнічних умов їх утримання, застосування фізичного насильства.

За результатами перевірки за участі спеціалістів Держпраці та Держпродспоживслужби у Рівненській області, Управління охорони здоров`я Рівненської обласної державної адміністрації, інформація не підтвердилась. Водночас, виявлено низку порушень у сфері охорони праці. Готується документ реагування.

***

Важливу роль у протидії корупції відіграє забезпечення додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення. Законом України «Про запобігання корупції» визначено перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, до яких, зокрема, віднесено органи прокуратури.

Водночас у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи із 15.08.2016, від дня, коли розпочато діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), органи прокуратури позбавлені повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Єдиний орган на території Рівненської області (допоки не створені територіальні підрозділи НАЗК), уповноважений на складання таких протоколів, діє в структурі Національної поліції України – це Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Згідно із положеннями ст. 255 КУпАП органи внутрішніх справ (Національної поліції) мають право складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, передбачені ст.ст.172-4 – 172-9 вказаного кодексу.

Водночас органи прокуратури продовжують здійснювати заходи щодо протидії такому негативному явищу, як корупція.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» прокурорами у 2016 році внесено 146 подань керівникам установ та організацій на усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Поряд із цим, упродовж ІІ півріччя минулого року (після законодавчих змін щодо складання адмінпротоколів) прокуратурою виявлено 4 факти діянь, що містять ознаки адміністративних правопорушень, матеріали про які скеровані для розгляду до Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

До моменту припинення повноважень щодо складання адміністративних протоколів, 20 протоколів про вчинення корупційних адміністративних правопорушень прокуратура скерувала до суду (третина від усіх протоколів, скерованих до суду правоохоронними органами області). Викриті порушення стосувалися невиконання вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунку, порушень вимог фінансового контролю.

Усі складені прокурорами протоколи про адміністративні корупційні правопорушення вже розглянуті судом – на винних осіб накладено штрафи. Запобігання і протидія корупції залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів області, зокрема прокуратури. Робота на цьому напрямі продовжується.

***

Починаючи з 01.09.2016 в Україні діє система подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Е-декларування).

Інформація про доходи та майнові статки цих осіб вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

За рішенням НАЗК система розпочала свою роботу в два етапи: з 01.09.2016 по 31.10.2016 декларації заповнили і подали особи, які, згідно із приміткою до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції», займали відповідальне та особливо відповідальне становище, а вже з 01.01.2017 подавати е-декларацію зобов’язані всі інші суб’єкти декларування.

Окремою новелою для суб’єктів декларування слід відзначити вимоги частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими, з 01.09.2016 у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це НАЗК.

Таким чином, упродовж 10 днів з моменту отримання доходу або придбання майна на суму, що перевищує 80 тис грн (оскільки прожитковий мінімум станом на 01.01.2017 становить 1600 грн) декларант зобов’язаний внести до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідну інформацію.

Також НАЗК акцентує увагу на тому, що доходи включають:

– заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму; – гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

– дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

– дохід від надання майна в оренду;

– дивіденди;

– проценти;

– роялті;

– страхові виплати;

– благодійну допомогу;

– пенсію;

– спадщину;

– доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав;

– подарунки та інші доходи.

Довідково:

Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлюється обов’язок подання щорічно до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування та правила заповнення цієї форми затверджено рішенням Національного агентства від 10.06.2016, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 961/29091. Інформація подається суб’єктом декларування особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В Дубно судом розглянуто справу по факту ДТП за участі журналіста одного із ЗМІ

***

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури і, розглянувши обвинувальний акт та угоду про примирення між підозрюваним та потерпілим, визнав жителя Тернопільської області винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), та призначив винуватцю покарання у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

В ході судового засідання встановлено, що зазначений житель Тернопільської області порушуючи Правила дорожнього руху України, 02 листопада 2016 року, керуючи автомобілем Audi-А8, рухаючись по автодорозі Київ-Чоп, поблизу АЗК WOG, що в м. Дубно Рівненської області, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та не переконавшись у безпечності проїзду пішохідного переходу, допустив наїзд на пішохода безпосередньо на пішохідному переході. Потерпілим виявився журналіст одного із київських ЗМІ.

Слід зазначити, що засуджений ще на стадії досудового розслідування добровільно і в повному обсязі відшкодував шкоду потерпілому, завдану внаслідок вчинення злочину. Саме тому, потерпілий не наполягав на призначенні більш тяжкого покарання.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).