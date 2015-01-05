[…] Праведники народів світу з Радивилівщини. […]

У новорічному номері радивилівської районної газети «Прапор перемоги» Євгенія Арифеївна Світозенська повідомила, що почесне звання «Праведник народів світу» не так давно посмертно присвоїли її батькам – Арифею і Горпині Репіцьким, які в роки фашистської окупації нашого краю врятували від знищення єврейську дівчинку Гітеню. Як написала Є.Світозенська, батьки «не мали високої освіти, за своє життя вони наоралися, насіялися, виростили 5 дочок, всіх одружили, мали добру душу і щире серце, у той час зробити такий вчинок було дуже небезпечно». Докладніше про це можна прочитати в статті « Радивилівська зустріч з рятівниками через 60 років – у 2004 році » у нашому виданні.

Звання «Праведник народів світу» встановила держава Ізраїль, в Україні такого звання удостоєні близько 2250 чоловік, – ризикуючи життям своїм і своїх рідних, вони рятували інших від неминучої смерті.

П’ять років тому звання «Праведник народів світу» і «Праведник України» були посмертно удостоєні члени радивилівської родини Доманських – Іван Улянович, Параскевія, Михайло Іванович, Надія Захарівна і Надія Іванівна. Відповідні документи і пам’ятні знаки отримав Віктор Михайлович Доманський, якому було також вручено диплом «Син праведників».

Сім’я Івана Уляновича проживала в селі Немирівка неподалік від Радивилова. Іван закінчив церковно-парафіяльну школу, господарював. Його дружина Параскевія і дочка Надія були помічницями. Син Михайло (1912 – 1948), освіта 5 класів, жив з батьками. За Польщі служив у польській армії кавалеристом, мав звання капрала. Одружився з Надією Захарівною Шафарук (1920 – 1994). Михайло мав магазин, у якому торгувала його дружина. У 1941 р. у них народився син – Віктор. У роки війні Михайло працював робітником на залізничній станції Радивилів.

Війна стала випробовуванням не тільки на життєву витривалість, а й на мужність, людяність, співчутлівість.

У Радивилові вже 4 липня 1941 року було розстріляно 27 євреїв. Масові вбивства їх в області почалися в травні 1942 року. Так, 29 травня 1942 р. у Радивилові було розстріляно 1350 чоловік. Організатором цих убивств був штурмбанфюрер СС д-р Пютц. Одного дня до хати Доманських прибігли дві дівчини-єврейки: Люся і її двоюрідна сестра Яфа, просили допомогти їм урятуватися від фашистів. Батьки виявили співчуття, хоч і усвідомлювали, на яку небезпеку наражають себе. Дали дівчаткам селянський одяг, нагодували. Спочатку сховали їх у хліві на горищі, в соломі. А потім зробили схованки в скирті та в підвалі. Ночували дівчата у хаті. Люся і Яфа врятувалися в цій християнській родині. Згодом Люся виїхала в Ізраїль, Яфа – в США.

А як склалося життя рятівників? У 1947 році Івана Доманського розкуркулили: забрали коней, сільгоспреманент, розібрали стодолу. Сина Михайла забрали енкаведисти. Від пережитого Іван Улянович захворів і в 1948 році помер. Михайла засудили на 10 років позбавлення волі. Але вже 28 січня 1948 р., опинившись у таборі в Комі АРСР, він помер.

У 1996 році звання «Праведник народів світу» були удостоєні ще кілька радивилівців – Костянтин Кубіт, його дружина Марія, а також брат Костянтина – Володимир Кубіт і дочка Володимира – Ганна. Ще в 1945 році нотаріально було завірено свідчення врятованих ними єврейських сімей міста Радивилів – на прізвища Вайнштейн, Клерман, Данюк, Фельдман, Ярославських, Рейзен, Зац, Симигран, Вайсер.

У роки Другої світової війни, головним чином у 1942 році, гітлерівці знищили на Радивилівщині понад 5 тисяч євреїв – місця масових захоронень є біля хутора Пороховня неподалік від села Лев’ятин (там споруджено меморіал пам’яті) і біля села Гранівка.

Матеріали цієї тематики в нашому виданні:

Радивилівська зустріч з рятівниками через 60 років – у 2004 році

До пам’ятного знака жертвам Голокосту на хуторі поблизу Радивилова

Тексти вцілілих надгробків єврейського кладовища в Радивилові