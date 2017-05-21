На Радивилівщині відбулася презентація книги «Благодатність ієрархії УАПЦ», яку організував благочинний Радивилівського району – протоієрей Ігор Данилюк.

Під час презентації відбулася цікава зустріч з доктором церковно-історичних наук, професором кафедри церковної історії Київської православної богословської академії, кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Іриною Миколаївною Преловською, яка є упорядником і редактором книги.

У цій книзі публікується праця Іоана Теодоровича (митрополит Іоан) «Благодатність ієрархії УАПЦ (Української Автокефальної Православної Церкви) – уродженця с. Крупець Радивилівського району.

Присутні мали змогу переглянути світлини про життя та діяльність нашого видатного земляка, які коментувала пані Ірина. Декілька примірників книги було подаровано бібліотекам району.

Повідомляє О.Бугайкіна, бібліотекар ПШБ с. Крупець. (http://tomat.rv.ua/na-rady-vy-livshhy-ni-vidbulasya-prezentatsiya-kny-gy-blagodatnist-iyerarhiyi-uapts/)