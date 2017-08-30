Президент України в Бродах відкрив завод

АВТОР · Серпень 30, 2017Переглядів 263

Сьогодні, 30 серпня, у Бродах урочисто дали старт Бродівському виробничому підрозділу ТзОВ «Електроконтакт Україна» – за участі Президента України Петра Порошенка. Тут працюють і жителі Радивилова та Радивилівщини.

«Сьогодні у місті Броди ми відкриваємо сучасний і потужний комплекс, де виготовлятимуть кабельні мережі для концерну BMW. Відкриття нового заводу – свідчення, що Україна вистояла у війні, розв’язаній проти нас Росією. Нам вдалося вирівняти економічну ситуацію і здійснити дуже важливі реформи», – зазначив Петро Порошенко на своїй facebook-сторінці. http://gazeta.lviv.ua/2017/08/30/u-brodax-petro-poroshenko-urochisto-vidkriv-novij-zavod-video/

(Фото з сайту Президента України).

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