Президент України заклав капсулу під будівництво заводу

Президент України Петро Порошенко під час свого робочого візиту на Львівщину 18 серпня заклав капсулу під будівництво заводу французької компанії “Nexans” у місті Броди.

Компанія “Nexans” спеціалізується на виробництві електричних кабельних мереж для провідних світових автовиробників. Завод у Бродах стане найбільшим підприємством концерну “Nexans” у Львівській області, тут працюватимуть 2500 осіб.

“Це буде гарантія того, що вони цей завод таки добудують. У червні 2017 року я повернуся сюди”, – наголосив Петро Порошенко.

Також Петро Порошенко навів приклади успішного інвестування в Україну за останній час, зокрема, нагадав про нещодавнє відкриття заводу японської компанії Fujikura. За словами Президента, цей приклад приходу іноземного інвестора не лише став успішним, а й слугував залученню нових інвестицій в нашу країну, зокрема й до Львівської області.

“Німецькі і французькі власники своєю гривнею голосують за нашу з вами незалежність, якій за кілька днів виповниться 25 років, за створення нових робочих місць, за сплату податків і за наше європейське майбутнє”, – наголосив він. Про це пише Depo.Львів з посиланням на Львівську ОДА.

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Петро Порошенко, під час візиту у військову частину міста Броди Львівської області, нагородив військовослужбовців 16-ї бригади військової авіації ЗСУ. Про це повідомляє кореспондент «Вголосу».

Також під час вітального слова П.Порошенко пообіцяв, що у Збройних Силах України відбуватимуться позитивні зміни.

«Ваша бригада знаходиться в зоні АТО з 8 березня 2014 року, ви брали участь у визволеннях Слов’янська, Бахмута, Торецька… і зараз продовжуєте відстоювати свободу країни у зоні АТО. Зараз лише бойових вильотів налічується 3,5 тисячі…»

Нагадаємо, у 16-й авіабригаді загинуло 8 льотчиків.

На тему нового заводу – в Радивилів.info: