Президента просять вирішити проблему Радивилова

Більше шести місяців жителі Радивилівського району Рівненської області позбавлені можливості реалізовувати своє право на судовий захист. Причиною цього є відсутність суддів у місцевому районному суді. Відповідно до законодавства їх мав би призначити Президент України за поданням Вищої ради правосуддя.

Повноваження останнього судді Радивилівського районного суду закінчилися ще 22 вересня 2016 року. Як наслідок, з цієї дати і донині на Радивилівщині люди позбавлені можливості, наприклад, оскаржувати незаконні рішення посадових осіб органів місцевого самоврядування, вирішувати майнові чи сімейні спори тощо.

Подібна ситуація з відсутністю суддів на сьогодні існує також у Лохвицькому районному суді Полтавської області, Козівському районному суді Тернопільської області та Яремчанському міському суді Івано-Франківської області.

Поруч з цим минулого тижня Президент своїм указом призначив кількох суддів Рівненського окружного адміністративного суду, з роботою якого ситуація не була настільки критичною, як із Радивилівським.

Враховуючи це, Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» днями звернулася з листом до Президента України з проханням вжити всіх можливих заходів для невідкладного призначення суддів до зазначених судів.

Крім того, фахівці організації розробили і направили народним депутатам України від Рівненщини відповідний законопроект. Ним передбачається врегулювати механізм передачі справ з одного суду до іншого в разі відсутності суддів у ньому. Цей законопроект був направлений народним депутатам Олександру Дехтярчуку (обраному в окрузі, до якого відноситься Радивилівський район), Андрію Лозовому та Василю Яніцькому (членам профільного комітету Верховної Ради з питань правосуддя).

«По суті, на сьогодні в Радивилівському районі люди не можуть вирішити жодної суперечки, яка мала б розглядатися в районному суді, – коментує ситуацію керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов. – Чи-то розлучення, чи-то поділ майна, чи-то земельний спір між сусідами, чи-то невдоволення діями органу місцевого самоврядування та інші питання. Оскільки такі справи може вирішувати суд, який фактично не може виконувати свої повноваження. Бо в ньому відсутні судді. Винятком є лише вирішення справ, де вирішується питання про притягнення людей до кримінальної відповідальності. Для таких ситуацій процесуальне законодавство передбачає механізм, за яким апеляційний суд спрямовує кримінальні справи до інших судів на розгляд. Пропонований же нами законопроект передбачає подібний механізм прописати в кодексах, за якими розглядаються цивільні справи, справи про адміністративні правопорушення та справи адмінсудочинства».

На думку фахівців організації, прийняття запропонованого законопроекту дозволить у майбутньому уникати подібних ситуацій, коли тисячі громадян стають заручниками процесу призначення суддів.

Для довідки

Згідно з інформацією, наданою керівником апарату Радивилівського районного суду, станом на 17.03.2017 р. у цьому суді нерозглянутими залишалися:

176 справ, які були на розгляді на момент припинення повноважень останнього судді 22.09.2016 р;

418 справ (з них: 167 цивільних; 10 справ адміністративного судочинства; 241 справа про притягнення осіб до адміністративної відповідальності), які надійшли до суду в період відсутності суддів.

http://www.prostir.ua/?news=rivnenskyj-kvu-prosyt-prezydenta-i-nardepiv-vyrishyty-problemu-z-pryznachennyamy-suddiv