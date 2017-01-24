Причетність до творення літопису Радивилівщини

За архівними матеріа­лами, рідкісними видан­нями, спогадами старожилів збагатили уяв­лення земляків про історію Радивилова та всього нашого краю Андрій Паничевний (Добривода), Георгій Костюк (Козин), Андрій Мельничук (Гранівка), Віктор Повшик, Михайло Горлач, Тетяна Куделко (Радивилів), кандидат історичних наук Володимир Дзьобак, мистецтвознавець Діана Клочко (Київ), юрист Василь Кушинський (Михайлівка), вчителі-пенсіонери Євген Гудима, Юрій Арламовський, Іван Мельничук (Радивилів), Микола Пасічник (Дружба), лікар, кандидат медичних наук Іван Дурда, вчитель історії Василь Ярмусь (Радивилів)… Нинішні краєзнавці не забувають, що свого часу по­глиблювали знання земляків про свій край Анатолій Копцюх (Червоноармійськ – Радивилів), Валентин Пащук (Пустоіванне), Йосип Крам (Підлипки), Денис Андрійчук, Адам Лень, Григорій Камінський (Радивилів), Микола Симчук (Опарипси), Микола Мошкун (Срібне)… І це дало поштовх до нових пошуків.

Радивилову і Радивилівщині присвячені такі книги: «Радивилів. Краєзнавчі матеріали» (2004), «Радивилів у перегуках віків» (2014), «Володимир Варфалюк: З людьми і для людей» (2016), автор усіх трьох – Володимир Ящук, «Битва під Берестечком» Ігоря Свєшнікова (1992), «Святі місця землі моєї…» Надії Мельник (2012), «Національний пантеон «Козацькі могили» Володимира Рожка, Володимира Пришляка, Павла Лотоцького та ін., фотоальбом «Козацькі могили» Анатолія Мізерного (2011)… Про Радивилівщину вміщували публікації в своїх книгах Марія Яковчук, Василь Краснопольський, Ангеліна Оборіна, Микола Пшеничний, Євген Цимбалюк, Дмитро Чобіт, Георгій Лотоцький, Григорій Дем’янчук, Іван Пащук, Ростислав Солоневський, Петро Мах, Георгій Сербін, Лаврентій Кравцов та інші письменники і краєзнавці.

Радивилів і Радивилівщина благословили на шлях творчості багатьох талановитих людей. Стали визначними діячами поет Григорій Чубай, композитор Герман Жуковський. Художниками, майстрами образотворчого мистецтва утверджують себе Ростислав Воронко (Німеччина), Юрій Котюк, Валерій Шадрін, Юрій і Роман Козлови, театральними артистами стали Софія Кедринська (Тайвань), Тарас Мельничук, Мальвіна Салійчук (Київ), співаками – Ольга Цибульська (Київ), Сергій Шеремета (США), Ілона Меженіна, поетичні і прозові книжки випустили Галина Гнатюк, Світлана Скруха, Марія Яковчук, Ангеліна Оборіна, Олег Слонецький, Тетяна Марценюк, Володимир Ящук, Раїса Хом’як, Василь Ярмусь, Ольга Росоловська… Заслуговує на більшу увагу літературна спадщина поетів Анатолія Копцюха, Тетяни Блищик…