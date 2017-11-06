Прийом громадян у старостинських округах

Відповідно до затвердженого графіка голова Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян провів виїзні дні прийому громадян у старостинських округах об’єднаної громади.

Безпосереднє спілкування з людьми – найбільш дієвий інструмент вивчення та вирішення злободенних проблем їх життєдіяльності. До участі у виїзних прийомах громадян долучилися також керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща та заступник голови з гуманітарних питань Олександр Пастух.

Більшість питань, адресованих міському голові жителями сіл Дружби, Немирівки, Башарівки, Підзамчого, стосувалася надання адресної допомоги на лікування, вирішення складних соціально-побутових умов, а також стану інфраструктури, поліпшення логістики тощо.

Зокрема, в Підзамчому обговорювались перспективи освітлення сільських вулиць та реконструкції дитсадка. Цей дошкільний заклад уже не один рік перебуває в аварійному стані, а кошторис на його модернізацію сягає більш як 5 млн. гривень. У Копанях відвідувачі порушували проблему нерегулярного автобусного сполучення, а в Башарівці просять розглянути можливість відкриття додаткової групи перебування дітей на базі діючого дитсадка.

Найбільш актуальні питання міський голова взяв на особистий контроль. Ті звернення громадян, які потребують детального вивчення, працівниками відповідних структурних підрозділів міської ради будуть опрацьовані.

(З сайту Радивилівської ОТГ).