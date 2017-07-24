Прикрасимо місто і села кольорами України

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАДИВИЛІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!

24 серпня 2017 року наша країна відзначатиме уже 26 річницю Незалежності! Це найбільше державне свято нашого народу. Віковічна боротьба наших предків у 1991 році втілилася в Акт проголошення Незалежності України.

Наша Радивилівська громада повинна гідно долучитися до святкування цієї знаменної дати. Радивилівська міська рада готує насичену святкову програму, яка буде представлена жителям нашого міста та інших населених пунктів ОТГ. Водночас ми закликаємо усіх мешканців долучитися до патріотичного проекту «Прикрасимо місто (село) кольорами України» та прибрати власні оселі та обійстя, вітрини магазинів, підприємств та організацій в кольори України, і це буде виявом глибокого патріотизму та любові до рідного краю.

Створення у нашій громаді яскравої гами кольорів, де б жовто-блакитні барви поєднувались із іншими національними та місцевими орнаментами, традиційною ошатністю та естетичною вишуканістю, що завжди була притаманна нашим жителям, дозволить по-справжньому відчути дух свята, перейнятись його неповторністю та незабутністю. Радивилівська міська рада подбає про те, щоб автори найбільш оригінальних композицій, у які перетворяться помешкання наших жителів, офіси та магазини були щедро представлені до нагород та інших заохочень, які розробляються спеціально створеним оргкомітетом.

Давайте гідно відзначимо найголовніше державне свято нашого народу!

(Зі сторінки відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ).