Природна стихія біля Хрінницького водосховища

За декілька хвилин у четвер, 29 червня 2017 року, Демидівщина перетворилася на зону стихійного лиха. Громовиця,буря із сильними поривами вітру майже по всіх селах накорчувала велику кількість дерев, “підняла” дахи, обірвала електропроводи і ще натворила багато різних прикрощів.

Найбільші збитки – в районі Хрінницького водосховища. Вітер зі сторони водоймища, як сірники, клав вікові дерева на будиночки відпочивальників. Наслідки стихійного лиха ліквідовуються службою МНС та іншими спецслужбами. Збитки від стихії підраховуються. Постраждалих серед відпочиваючих немає.

У ЗМІ висловлене прохання до всіх власників і орендарів будинків навколо Хрінницького водосховища перевірити стан цих будинків та електрообладнання.